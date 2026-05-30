జూన్ 2 నుండి సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్ 1 అభ్యర్థుల కోసం వారం రోజుల పాటు ఉచిత కార్యక్రమం
సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్ 1 పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థలో పరీక్షలపై ఉచిత కార్యక్రమం ఉంది.
సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్-1 పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మక 'డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ' (Dr. MCR HRD) ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. సంస్థ గోల్డెన్ జూబ్లీ (స్వర్ణోత్సవ) వేడుకల సందర్భంగా అభ్యర్థుల కోసం వారం రోజుల పాటు ప్రత్యేక ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా ఉచితంగా నిర్వహించనుంది.
ఈ శిక్షణా కార్యక్రమం 2026, జూన్ 2 నుండి ప్రారంభం కానుంది. ప్రతిరోజూ మూడు గంటల పాటు ఈ క్లాసులు సాగుతాయి.
ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్లో అనుభవజ్ఞులైన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్లు, సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్లు అభ్యర్థులకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. ఒక ప్రెస్ నోట్ ద్వారా సంస్థ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఇందులో క్రింది అంశాలపై ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి:
- పరీక్షా వ్యూహాలు : ప్రిలిమ్స్, రియు మెయిన్స్ పరీక్షలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో వివరిస్తారు.
- వ్యక్తిత్వ వికాసం : అభ్యర్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే పాఠాలు.
- కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్: భావవ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం.
- ఎథిక్స్, లీడర్షిప్: నైతిక విలువలు, నాయకత్వ లక్షణాలపై అవగాహన.ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్: సివిల్స్, గ్రూప్-1 ఇంటర్వ్యూలను విజయవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యేక చిట్కాలు.
మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ అనేది సాధారణంగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఇతర రాష్ట్ర స్థాయి గ్రూప్-1 అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చే అత్యున్నత ప్రభుత్వ సంస్థ. ఇటువంటి లీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో, అనుభవజ్ఞులైన అధికారుల సమక్షంలో గైడెన్స్ లభించడం వల్ల గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల అభ్యర్థులకు పరీక్షల పట్ల ఉన్న భయాందోళనలు తొలగిపోతాయి. ఎలాంటి కోచింగ్ ఫీజులు చెల్లించలేని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఇది ఒక వరమని చెప్పవచ్చు.
ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండిలా
ఈ ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమం ప్రాథమికంగా సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్-1 పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం రూపొందించబడింది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ కరికులమ్ విటే(CV) లేదా బయో-డేటాను 'సెంటర్ ఫర్ తెలంగాణ స్టడీస్' మెయిల్ ఐడీకి పంపి పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రిజిస్ట్రేషన్ మెయిల్ ఐడీ: ctsmcrhrdit24@gmail.com
పరిమిత సీట్లు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున అభ్యర్థులు వెంటనే తమ వివరాలను పంపి ఈ సువర్ణావకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరడమైనది.
