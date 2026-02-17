Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Half Day School : విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్.. ఈ తేదీ నుంచి ఒంటి పూట బడులు!

    తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఒంటి పూట బడుల గురించి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. మార్చి 16 నుంచి పాఠశాలల్లో హాఫ్ డే స్కూళ్లు ఉంటాయి.

    Published on: Feb 17, 2026 3:49 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మార్చి 16 నుంచి తెలంగాణలో పాఠశాలలు ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు ఉండనున్నాయి. ఒంటి పూట బడులు త్వరలోనే ప్రారంభంకానున్నాయి. లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు మార్చి 16 నుండి ఉదయం పాఠశాల గంట మోగనుంది. ఆ రోజు నుంచి పాఠశాలల్లో ఒంటి పూట బడి అమల్లోకి వస్తుంది. మార్చి 15 ఆదివారం కావడంతో హాఫ్ డే స్కూల్ షెడ్యూల్ మార్చి 16 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    పాఠశాలలు ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు మధ్యాహ్నం భోజనం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు అందిస్తారు.

    అయితే పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు కేంద్రాలుగా ఉన్న పాఠశాలలు మధ్యాహ్నం 1 గంట నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే పరీక్షలు ఉదయం సెషన్‌లో జరుగుతాయి. పదో తరగతి పరీక్షా కేంద్రాలు ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ముందుగా మధ్యాహ్న భోజనం, తరువాత తరగతులు ఉంటాయి. పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ పాఠశాలలు యథావిధిగా ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి.

    పాఠశాలలకు ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు వేసవి సెలవులు ఉంటాయి. 2026-27 కొత్త విద్యా సంవత్సరం కోసం జూన్ 12న తిరిగి తెరుస్తారు.

    రంజాన్ సందర్భంగా ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు, జిల్లా విద్యా మరియు శిక్షణ సంస్థల సమయాలను పాఠశాల విద్యా శాఖ మార్చింది. ఈ సంస్థలకు ఫిబ్రవరి 19 నుండి మార్చి 20 వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు పనిచేయడానికి వెసులుబాటు కల్పించింది. మార్చి 20 తర్వాత అదనపు తరగతులు నిర్వహణ ఉంటుంది.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    • మార్చి 16 నుంచి పాఠశాలలు ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు నిర్వహణ. 12:30 గంటలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందజేత.

    పదో తరగతి పరీక్ష కేంద్రాలున్న పాఠశాలలు:

    • మధ్యాహ్నం 1:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు నిర్వహణ

    వేసవి సెలవులు

    • ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11 వరకు
    • జూన్ 12 నుంచి 2026–27 కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం.

    రంజాన్ ప్రత్యేక వెసులుబాటు:

    • ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు అండ్ డైట్ కళాశాలలు ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మార్చి 20 వరకు
    • ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు
    • మార్చి 20 తర్వాత అదనపు తరగతులు నిర్వహణ
    recommendedIcon
    News/Telangana/Half Day School : విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్.. ఈ తేదీ నుంచి ఒంటి పూట బడులు!
    News/Telangana/Half Day School : విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్.. ఈ తేదీ నుంచి ఒంటి పూట బడులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes