Half Day School : విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్.. ఈ తేదీ నుంచి ఒంటి పూట బడులు!
తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఒంటి పూట బడుల గురించి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. మార్చి 16 నుంచి పాఠశాలల్లో హాఫ్ డే స్కూళ్లు ఉంటాయి.
మార్చి 16 నుంచి తెలంగాణలో పాఠశాలలు ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు ఉండనున్నాయి. ఒంటి పూట బడులు త్వరలోనే ప్రారంభంకానున్నాయి. లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు మార్చి 16 నుండి ఉదయం పాఠశాల గంట మోగనుంది. ఆ రోజు నుంచి పాఠశాలల్లో ఒంటి పూట బడి అమల్లోకి వస్తుంది. మార్చి 15 ఆదివారం కావడంతో హాఫ్ డే స్కూల్ షెడ్యూల్ మార్చి 16 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
పాఠశాలలు ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు మధ్యాహ్నం భోజనం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు అందిస్తారు.
అయితే పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు కేంద్రాలుగా ఉన్న పాఠశాలలు మధ్యాహ్నం 1 గంట నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే పరీక్షలు ఉదయం సెషన్లో జరుగుతాయి. పదో తరగతి పరీక్షా కేంద్రాలు ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ముందుగా మధ్యాహ్న భోజనం, తరువాత తరగతులు ఉంటాయి. పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ పాఠశాలలు యథావిధిగా ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి.
పాఠశాలలకు ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు వేసవి సెలవులు ఉంటాయి. 2026-27 కొత్త విద్యా సంవత్సరం కోసం జూన్ 12న తిరిగి తెరుస్తారు.
రంజాన్ సందర్భంగా ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు, జిల్లా విద్యా మరియు శిక్షణ సంస్థల సమయాలను పాఠశాల విద్యా శాఖ మార్చింది. ఈ సంస్థలకు ఫిబ్రవరి 19 నుండి మార్చి 20 వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు పనిచేయడానికి వెసులుబాటు కల్పించింది. మార్చి 20 తర్వాత అదనపు తరగతులు నిర్వహణ ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- మార్చి 16 నుంచి పాఠశాలలు ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు నిర్వహణ. 12:30 గంటలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందజేత.
పదో తరగతి పరీక్ష కేంద్రాలున్న పాఠశాలలు:
- మధ్యాహ్నం 1:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు నిర్వహణ
వేసవి సెలవులు
- ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11 వరకు
- జూన్ 12 నుంచి 2026–27 కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం.
రంజాన్ ప్రత్యేక వెసులుబాటు:
- ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు అండ్ డైట్ కళాశాలలు ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మార్చి 20 వరకు
- ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు
- మార్చి 20 తర్వాత అదనపు తరగతులు నిర్వహణ