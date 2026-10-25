తెలంగాణలో కొత్త పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. పంపిణీకి ముహూర్తం ఖరారు!
Telangana New Pensions : తెలంగాణలో కొత్త పెన్షన్లపై మరికొన్ని రోజుల్లో శుభవార్త వచ్చేలా కనిపిస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు దరఖాస్తులను చాలా సీరియస్గా పరిశీలిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో కొత్తగా సామాజిక పింఛన్ల కోసం నిరీక్షిస్తున్న వేలాది మంది అర్హులకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైనట్టుగా తెలుస్తోంది. దసరా పండుగ నుంచే కొత్త పింఛన్లను అందజేస్తామని గతంలో ప్రకటన వచ్చినప్పటికీ సాంకేతిక, పరిశీలన కారణాల వల్ల పంపిణీ వాయిదా పడింది. అయితే ఈ ప్రక్రియపై సుదీర్ఘ కసరత్తు పూర్తి చేసిన అధికారులు, కొత్తగా అర్హులైన వారికి త్వరలోనే పింఛన్ల పంపిణీని ప్రారంభించేందుకు తుది నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం.
ప్రభుత్వం ఏర్పడి డిసెంబర్ 7వ తేదీ నాటికి మూడేళ్లు పూర్తికానున్న శుభసందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కొత్త లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ముహూర్తాన్ని వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా పాలన కార్యక్రమం ద్వారా చేయూత పింఛన్ల కోసం మొత్తం 5.95 లక్షల మందికి పైగా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వచ్చిన దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో సమగ్రంగా పరిశీలించిన అధికారులు, ప్రాధాన్యతా క్రమంలో 4.6 లక్షల మందిని అర్హులుగా తేల్చారు.
వితంతువులు: 2.50 లక్షల మంది, దివ్యాంగులు: 1.00 లక్షకు పైగా, ఒంటరి మహిళలు: 50,000 మంది, గీత కార్మికులు : 30,000 మంది, చేనేత కార్మికులు : 7,000 మంది.. ఇలా మెుత్తం 4 లక్షలకుపైగా దరఖాస్తులు అందాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ములుగు జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా కొందరు కొత్త లబ్ధిదారులకు ప్రతీకాత్మకంగా పంపిణీ పత్రాలు అందజేసిన సంగతి తెలిసిందే. మిగిలిన అర్హులందరికీ దశలవారీగా డిసెంబర్ నుంచి మంజూరు పత్రాలు అందించనున్నారని తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు 44 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు పింఛన్లను పొందుతున్నారు. రాష్ట్రంలో సుమారు 5 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు నెలకు రూ. 4,016, మిగిలినవారికి రూ. 2,016 అందిస్తున్నారు. ఈ సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల కోసం ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఏటా దాదాపు రూ. 10,000 కోట్లు వెచ్చిస్తోంది. కొత్తగా 4.6 లక్షల మంది చేరడంతో ప్రభుత్వ ఖజానాపై అదనపు భారం పడనున్నప్పటికీ, ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిరుపేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక లబ్ధి చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టబోతోంది.
కొత్తగా ఎంపికైన లబ్ధిదారులు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలకు ఆధార్ కార్డు లింక్ అయిందో లేదో సరిచూసుకోవాలి. స్థానిక పంచాయతీ ద్వారా మీ దరఖాస్తు ఆమోదం పొందిందో లేదో అధికారులను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వం కొత్తగా 2.5 లక్షల పింఛన్లను ఇవ్వాలని చూస్తోందని తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే.. క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు చాలా జాగ్రత్తంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అర్హులైనవారిని గుర్తించే వెంటనే అప్లికేషన్ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. అన్నీ కుదిరితే డిసెంబర్ నుంచి పెన్షన్లు పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More