Singareni Recruitment 2026 : సింగరేణి నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - నెలకు మంచి జీతం! దరఖాస్తు తేదీలివే
Singareni Collieries Internal Recruitment : సింగరేణి సంస్థ లా అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంటర్నల్ అభ్యర్థుల నుంచి మాత్రమే దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
Singareni Collieries Internal Recruitment : తెలంగాణ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL) నుంచి ఇంటర్నల్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. సంస్థలోని లా అసిస్టెంట్, పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. మొత్తం 11 ఖాళీలను రిక్రూట్ చేయనున్నారు.
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు బేసిక్ పే రూ.49,460 నుంచి రూ.81,100 వరకు వేతనం అందుతుంది. దీనికి అదనంగా సింగరేణి నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు, ప్రయోజనాలు కూడా వర్తిస్తాయి. అంతర్గత అభ్యర్థులకు సంబంధించి గరిష్ఠ వయోపరిమితి నిబంధన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశారు. అర్హత కలిగిన సింగరేణి ఉద్యోగులు ఎవరైనా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం
దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల అర్హత పత్రాలను ప్రాథమికంగా పరిశీలిస్తారు. అనంతరం నిబంధనల ప్రకారం నిర్వహించే రాత పరీక్ష, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ మరియు నిపుణుల కమిటీ మూల్యాంకనం ఆధారంగా తుది ఎంపికలు పూర్తి చేస్తారు. రాత పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు సంస్థ నిబంధనల ప్రకారం టీఏ, డీఏ లభిస్తుంది.
ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ముందుగా అభ్యర్థులు సింగరేణి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తును పూర్తి చేయాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత, దాని ప్రింట్ ఔట్ కు అవసరమైన విద్యా అర్హతలు, సేవా వివరాలు, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (NOC) జిరాక్స్ కాపీలను జతచేసి సంబంధిత గని/డిపార్ట్మెంట్ అధిపతులకు సమర్పించాలి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 03-11-2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు)
- యూనిట్ స్థాయిలో హార్డ్ కాపీలు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: 05-11-2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు)
- ఏరియా జీఎం ఆఫీస్కు హార్డ్ కాపీలు పంపడానికి చివరి తేదీ : 09-11-2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు)
- కార్పొరేట్ ఆఫీస్ (కొత్తగూడెం)కు దరఖాస్తులు చేరాల్సిన చివరి తేదీ: 14-11-2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు)
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://scclmines.com/olappint542026/
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More