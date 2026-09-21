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BRAOU Readmissions : అంబేద్కర్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - బ్యాక్‌లాగ్స్ క్లియర్ చేసేందుకు మంచి ఛాన్స్…

డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పాత బ్యాచ్‌ విద్యార్థులకు తీపి కబురు అందించింది. 1990 నుంచి 2014 వరకు ఉన్న డిగ్రీ విద్యార్థులు తమ బ్యాక్‌లాగ్స్ పూర్తి చేసుకునేందుకు రీ-అడ్మిషన్ అవకాశం కల్పించింది.

Published on: Sep 21, 2026, 13:27:07 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (BRAOU) విద్యార్థులకు అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కాలపరిమితి ముగిసిపోయి, ఇంకా డిగ్రీ పూర్తి చేయలేకపోయిన పాత బ్యాచ్‌ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక రీ-అడ్మిషన్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు విశ్వవిద్యాలయం అధికారికంగా ప్రకటించింది. డిగ్రీ , సీబీఎస్సీ పాత విధానంలో చదివి సబ్జెక్టులు మిగిలిపోయిన అనేకమంది విద్యార్థుల విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని వర్సిటీ పాలకవర్గం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

అంబేద్కర్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్
అంబేద్కర్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్

1990 నుంచి 2014 బ్యాచ్‌ విద్యార్థులకు…

ఈ ప్రత్యేక రీ-అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ద్వారా 1990 నుంచి 2014వ సంవత్సరం మధ్య వర్సిటీలో చేరి, వివిధ కారణాల వల్ల డిగ్రీ పూర్తి చేయలేకపోయిన విద్యార్థులందరూ లబ్ధి పొందవచ్చు. నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి, నిబంధనలకు అనుగుణంగా అడ్మిషన్ పొంది తమ పెండింగ్ బ్యాక్‌లాగ్ పరీక్షలు రాసేందుకు వర్సిటీ వెసులుబాటు కల్పించింది. ఏళ్ల తరబడి డిగ్రీ పట్టా అందుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అవకాశాన్ని అందించినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

అర్హులైన విద్యార్థులు హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రధాన కార్యాలయానికి నేరుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ లర్నర్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ (డైరెక్టర్‌ను స్వయంగా కలిసి వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయం సూచించింది. ఇకపై ఈ విషయంలో ఎలాంటి అదనపు మినహాయింపులు లేదా గడువు పెంపు ఉండదని, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

ఈ రీ-అడ్మిషన్ ప్రక్రియ, ఫీజు వివరాలు, ఇతర నిబంధనలకు సంబంధించిన సందేహాల నివృత్తి కోసం విద్యార్థులు హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చని వర్సిటీ తెలిపింది.

  • టోల్ ఫ్రీ కాల్ సెంటర్ నంబర్: 1800 599 0101
  • హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్లు: 040-23680222 / 333 / 444 / 555 లో ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Telangana/BRAOU Readmissions : అంబేద్కర్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - బ్యాక్‌లాగ్స్ క్లియర్ చేసేందుకు మంచి ఛాన్స్…
Home/Telangana/BRAOU Readmissions : అంబేద్కర్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - బ్యాక్‌లాగ్స్ క్లియర్ చేసేందుకు మంచి ఛాన్స్…
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