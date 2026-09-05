Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Breakfast Scheme : నవంబర్ నుంచి అన్ని స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీల్లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. మెనూ ఇదిగో

నవంబర్ నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీల్లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్ అమలు చేయనుంది ప్రభుత్వం. ఇందుకోసం సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యునిటీ కిచెన్లను వేగంగా నిర్మిస్తోంది.

Published on: Sep 5, 2026, 06:13:35 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

నవంబర్ మొదటి వారం నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలకు అల్పాహార పథకాన్ని విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని ద్వారా దాదాపు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందవచ్చని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

జూన్ 15న ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులతో దీని అమలును సమీక్షించి, అక్టోబర్ నెలాఖరులోగా 33 జిల్లాల్లోని సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యునిటీ కిచెన్స్ నిర్మాణం, ఆధునికీకరణను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకం అమలుకు వీలుగా, సుమారు రూ. 300 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ వంటశాలలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

మొదటి దశలో ఈ కార్యక్రమం ఎనిమిది జిల్లాల్లోని 1,269 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 33 జూనియర్ కళాశాలలను కవర్ చేసింది. దీని ద్వారా ఏడు సామూహిక వంటశాలల ద్వారా 1,44,610 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందారు. ఆ తర్వాత మధిర, మంథనిలలో కూడా వంటశాలలను ప్రారంభించడంతో లబ్ధిదారుల సంఖ్య దాదాపు రెండు లక్షలకు పెరిగింది.

నవంబర్ మొదటి వారానికల్లా 100 శాతం కవరేజీని సాధించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నార్సింగి, ఉప్పల్, మహబూబ్‌నగర్, సంగారెడ్డి, కోడంగల్, హనుమకొండ, వరంగల్, మధిర, మంథనిలలో ప్రస్తుతం సామూహిక వంటశాలలు పనిచేస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలాఖరు నాటికి మంచిర్యాలలో మరో వంటశాలను ప్రారంభించనున్నారు.

33 జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రదేశాలలో 39 సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యునిటీ కిచెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఏడు వంటశాలలను ఆధునీకరించి, మిగిలిన వాటిని కొత్తగా నిర్మిస్తారు. మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చులో 70 శాతం ప్రభుత్వం భరిస్తుండగా, మిగిలిన 30 శాతాన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందిస్తాయి. ఈ కార్యక్రమంలో హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, మన్నా ట్రస్ట్ వంటి సంస్థలు భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నాయి.

వంటశాలల కోసం మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాటిలో చాలావాటిలో ఇప్పటికే వేదికలు, షెడ్లు ఉన్నాయి. ఇవి పెద్ద ఎత్తున వంట సౌకర్యాలుగా మార్చడానికి అనువుగా ఉండటంతో పాటు నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి కూడా సహాయపడతాయని వర్గాలు తెలిపాయి.

ఈ వంటశాలలలో కూరగాయలు కడగడానికి, కోయడానికి, అన్నం వండడానికి, ఇతర ఆహార పదార్థాలను తయారు చేయడానికి ఆధునిక యంత్రాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల మానవ శ్రమ తగ్గి, పరిశుభ్రత మెరుగుపడి, ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. పెద్దమొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం ఖర్చులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో ప్రామాణిక వంట పద్ధతి రుచి, నాణ్యతలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

పోషకాహార నిపుణుల పర్యవేక్షణలో తయారు చేసిన ఈ మెనూ, విటమిన్లు, ప్రోటీన్ల సమతుల్య వినియోగాన్ని అందిస్తుంది. సోమవారం నుండి శనివారం వరకు వారానికి ఆరు రోజులు అల్పాహారం అందిస్తారు. మెనూలో సోమవారం చట్నీ లేదా సాంబార్‌తో దోసె, మంగళవారం సాంబార్‌తో జొన్న ఇడ్లీ, బుధవారం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కుర్మాతో పూరీ, గురువారం చట్నీ లేదా సాంబార్‌తో బోండా, శుక్రవారం చట్నీ లేదా సాంబార్‌తో ఇడ్లీ, శనివారం చట్నీ లేదా సాంబార్‌తో ఉప్మా ఉంటాయి.

వారానికి మూడు రోజులు పాలు, మిగిలిన మూడు రోజులు రాగి జావ అందిస్తారు. చిన్న తరగతుల విద్యార్థులకు 75 మిల్లీలీటర్లు, 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు 100 మిల్లీలీటర్ల పాలు అందిస్తారు. ఈ అల్పాహార కార్యక్రమం కోసం ప్రభుత్వం ఏటా రూ. 540 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంది. సుమారు 1.92 లక్షల ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం రెండింటినీ పొందుతారు. ఇందులో అల్పాహారం కోసం రూ. 80 కోట్లు, మధ్యాహ్న భోజనం కోసం రూ. 100 కోట్లు కేటాయించగా, ప్రత్యేకంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల కోసం రూ. 56 కోట్లు కేటాయించారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Telangana/Breakfast Scheme : నవంబర్ నుంచి అన్ని స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీల్లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. మెనూ ఇదిగో
Home/Telangana/Breakfast Scheme : నవంబర్ నుంచి అన్ని స్కూళ్లు, ఇంటర్ కాలేజీల్లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. మెనూ ఇదిగో
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes