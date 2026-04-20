Kaleshwaram Temple : కాళేశ్వరం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ భూమిపూజ
Kaleshwaram Temple : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి కాళేశ్వరంలోని కాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామిని దర్శనం చేసుకున్నారు. అనంతరం రూ.198 కోట్లతో చేపట్టబోయే ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరంలోని శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సోమవారం పూజలు చేశారు. ఆలయంలో ముఖ్యమంత్రికి సాంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం లభించింది. అక్కడ ఆయన అభిషేకం, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం సుమారు రూ. 198 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో జరిగిన ఆలయ అభివృద్ధి పనుల భూమి పూజలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
గోదావరి ఒడ్డున ఉన్న ఈ చారిత్రాత్మక ఆలయంలో దర్శనాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు, కొత్త పరిపాలనా భవనం, విశాలమైన క్యూ కాంప్లెక్స్, మెరుగైన సౌకర్యాలతో సహా యాత్రికుల మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడమే ఈ పనుల ఉద్దేశం.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, వివేక్ వెంకటస్వామి సహా పలువురు మంత్రులు, ఎన్డీఎస్ఎ ఛైర్మన్ అనిల్ జైన్తో పాటు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, ఎన్డీఎస్ఎ ఛైర్మన్ అనిల్ జైన్తో కలిసి బ్యారేజీ స్థలాన్ని మేడిగడ్డకు వెళ్లి పరిశీలించారు. అక్కడ ఆయన నీటిపారుదల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
మెుదట ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో ముఖ్యమంత్రికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు రేవంత్ రెడ్డి. అలాగే శ్రీ శుభానంద(పార్వతి) అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు శేషవస్త్రం వేసి, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. అర్చకులు తీర్థప్రసాదం అందించి ఆశీర్వచనం చేశారు.
