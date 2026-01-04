Edit Profile
    బాడీ‌గార్డ్‌ను కొట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంటూ వీడియో వైరల్!

    తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన బాడీగార్డ్ మీద చేయి చేసుకున్నారంటూ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.

    Published on: Jan 04, 2026 10:04 PM IST
    By Anand Sai
    సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన గోవు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దంపతులు ఏదో కార్యక్రమంలో భాగంగా గోవు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్టుగా వీడియోలో చూడవచ్చు. అయితే ప్రదక్షిణలు చేసే సమయంలో అక్కడే ఉన్న జనాలు కాస్త ముందుకు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో బాడీగార్డ్ మీద రేవంత్ రెడ్డి చేయి చేసుకున్నారని ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు పలు రకాలు స్పందిస్తున్నారు. చేతిలో అధికారం ఉందని ఇలా బాడీగార్డ్‌ను కొట్టడం ఏంటని పలువురు నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'నీకు సెక్యూరిటీగా వాళ్లు చేసే జాబ్ ఎంతో కష్టపడి చదివితే వచ్చింది, కనీసం వాళ్ల చదువుకి అయినా మర్యాద ఇవ్వాలి. నువ్ కొడితే పడడానికి వాలు మీ పర్సనల్ గార్డ్స్ కాదు, They are Proud Government Servants.' అని ఒక ఇన్‌స్టా యూజర్ విమర్శించారు.

    అయితే షూలు వేసుకుని గోవు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడం ఏంటని మరికొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. గోమాత విలువ తెలియదని, చెప్పులు విడిచి ప్రదక్షిణలు చేయాలని కొంతమంది నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టా, ఎక్స్‌లో చాలా మంది షేర్లు చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఎప్పటిది ఈ వీడియో అని తెలియాల్సి ఉంది. జనాలు మాత్రం ఈ వీడియోను తెగ వైరల్ చేస్తూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

