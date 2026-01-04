Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నల్లమల సాగర్‌పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు ముందు లిగల్ టీమ్‌తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పోలవరం-నల్లమల సాగర్(బనకచర్ల) విస్తరణ పనులను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టులో తెలంగాణ రిట్ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై సోమవారం విచారణ జరగనుంది.

    Published on: Jan 04, 2026 8:45 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ మధ్య పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టు గురించి వివాదం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లింది. సుప్రీంకోర్టులో సోమవారం కీలకమైన విచారణ జరగనున్న నేపథ్యంలో చట్టపరమైన వాదనలను బలంగా వినిపించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం ముంబైలో సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీతో ఉన్నత స్థాయి వ్యూహాత్మక సమావేశం నిర్వహించారు.

    న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ
    న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పోలవరం–నల్లమల సాగర్ విస్తరణ పనులను సవాలు చేస్తూ తెలంగాణ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్‌పై ఈ సమావేశం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. నీటిపారుదల మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి సాంకేతిక, చట్టబద్ధమైన, పరిపాలనా ఉల్లంఘనలపై న్యాయ బృందానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. అన్ని ఆధారాలను కోర్టు ముందు ఉంచాలని అధికారులను చెప్పారు.

    పోలవరం ప్రాజెక్టు విస్తరణను తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ కోరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్పనిసరి అనుమతులు లేకుండా పోలవరం ప్రాజెక్టు అసలు ఆమోదించిన పరిధిని దాటి ముందుకు సాగుతోందని వాదించింది. కేంద్ర జల సంఘం మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదికను రూపొందించడంపై రాష్ట్రం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ముందస్తు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికలపై అధికారిక అభ్యంతరాలను విస్మరించారని తెలంగాణ పేర్కొంది.

    గోదావరి బేసిన్‌లో తెలంగాణ నీటి హక్కులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని పేర్కొంటూ.. సీడబ్ల్యూసీ, కేంద్ర జల వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ, గోదావరి నదీ జలాల నిర్వహణ బోర్డు జోక్యం చేసుకోవాలని తెలంగాణ కోరింది. విస్తరణకు పర్యావరణ అనుమతులపై స్టే ఇవ్వాలని, కేంద్ర ఆర్థిక సహాయాన్ని నిరోధించేలా ఆదేశించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన పిటిషన్‌లో సుప్రీంకోర్టును విజ్ఞప్తి చేసింది.

    recommendedIcon
    News/Telangana/నల్లమల సాగర్‌పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు ముందు లిగల్ టీమ్‌తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ
    News/Telangana/నల్లమల సాగర్‌పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు ముందు లిగల్ టీమ్‌తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes