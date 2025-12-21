మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర-2026 పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
మేడారం మహా జాతర-2026 పోస్టర్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు మేడారం మహా జాతర జరగనుంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ ఉన్నారు. మహా జాతర జనవరి 28 నుండి 31, 2026 వరకు జరగనుంది. మరోవైపు ఆలయంలో అభివృద్ధి, విస్తరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
ఐనవోలు జాతర ఏర్పాట్లపై సమీక్ష
జనవరి 13 నుండి జరగనున్న ఐనవోలు శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి జాతరలో భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అధికారులను ఆదేశించారు. 24 గంటలూ నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉండేలా చూడాలన్నారు. ముఖ్యంగా కొమురవెల్లి, మేడారం వెళ్లే వారి కోసం అదనపు బస్సులు నడపాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రోడ్డు మరమ్మతులను వెంటనే చేపట్టాల్సిన అవసరాన్ని, జనసమూహాన్ని నిర్వహించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. 24 గంటలూ పరిశుభ్రత పాటించడానికి పొరుగు పంచాయతీల నుండి అదనపు సిబ్బందిని నియమించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. మొబైల్ టాయిలెట్లు, మహిళలకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, 108 అంబులెన్స్లతో కూడిన 24/7 వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలని కొండా సురేఖ చెప్పారు.
శాంతిభద్రతలను నిర్ధారించడానికి, మహిళా భక్తులను రక్షించడానికి మహిళా అధికారులను నియమించాలని, సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు శాఖను మంత్రి ఆదేశించారు. జాతర సమయంలో మద్యం అమ్మకాలను నిరోధించే బాధ్యతను కొండా సురేఖ ఎక్సైజ్ శాఖకు అప్పగించారు. భక్తుల సౌలభ్యం కోసం, పర్యాటక శాఖ వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు జాతర ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శించడానికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
సమీక్ష తర్వాత మంత్రి సురేఖ ఐనవోలు మల్లన్న జాతర పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని, పరిస్థితిని రియల్ టైమ్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉండాలని ఆదేశించారు. జాతరను శాంతియుతంగా, ఘనంగా నిర్వహించడంలో బాగా పనిచేసే శాఖలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.