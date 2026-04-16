న్యూరో సర్జరీలో సరికొత్త సాంకేతికత - బేగంపేట కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రిలో 'కోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్' ప్రారంభం
మెదడు, వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సల్లో ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచేందుకు కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ 'జైస్ కినెవో 900' రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా అతికొద్ది కేంద్రాల్లో మాత్రమే ఈ సాంకేతికత ఉంది.
హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ వైద్య రంగంలో సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. బేగంపేటలోని తమ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక 'జైస్ కినెవో 900' (Zeiss Kinevo 900) రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో న్యూరో సర్జరీ విభాగంలో కీలకమైన ముందడుగు వేసినట్లు అయింది.
అత్యంత క్లిష్టమైన మెదడు, వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సల్లో శస్త్రచికిత్స నిపుణులకు ఈ సాంకేతికత ఎంతో అండగా నిలుస్తుంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా కేవలం కొన్ని ప్రధాన వైద్య కేంద్రాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఆధునిక వ్యవస్థను హైదరాబాద్ వాసులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం.
కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు ప్రముఖ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ ఎ.వి. గురవ రెడ్డి ఈ అత్యాధునిక మైక్రోస్కోప్ను గురువారం జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ…. "ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సేవలను సామాన్యులకు సైతం చేరువ చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. ఈ కోబోటిక్ (Collaborative Robotics) సాంకేతికత ద్వారా సర్జన్లు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో, అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించే వీలుంటుంది" అని అభిప్రాయపడ్డారు.
కనెవో 900 అనేది కేవలం మైక్రోస్కోప్ మాత్రమే కాదు, ఇది హై-డెఫినిషన్ ఇమేజింగ్ స్మార్ట్ ఫీచర్లతో కూడినది. ఇందులోని రోబోటిక్ ఆర్మ్ సర్జన్లకు మృదువైన, స్థిరమైన కదలికలను అందిస్తుంది. సున్నితమైన నరాల వద్ద శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు స్వల్ప మార్పులను కూడా ఇది గుర్తించి వైద్యులను అప్రమత్తం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ‘పాయింట్లాక్’, 'పొజిషన్ మెమొరీ' వంటి ఫీచర్లు శస్త్రచికిత్స ప్రాంతంపై దృష్టి మరలకుండా స్థిరమైన ఫోకస్ను కొనసాగించడంలో తోడ్పడతాయి. దీనివల్ల సుదీర్ఘ సమయం పట్టే సర్జరీల్లో వైద్యుల శారీరక అలసట తగ్గుతుంది.
ట్యూమర్ల గుర్తింపు మరింత సులభం….
న్యూరో-ఆంకాలజీ (మెదడు కణితి చికిత్స)లో ఈ మైక్రోస్కోప్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులోని 'ట్యూమర్ ఫ్లోరసెన్స్' సాంకేతికత ఆరోగ్యకరమైన మెదడు కణజాలానికి, కణితి కణజాలానికి మధ్య ఉన్న తేడాను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఫలితంగా వైద్యులు ఆరోగ్యకరమైన కణజాలానికి నష్టం కలగకుండా కేవలం కణితిని మాత్రమే గరిష్టంగా తొలగించగలరు. అలాగే 'ICG ఫ్లోరసెన్స్' ద్వారా రక్త ప్రసరణను రియల్ టైమ్లో గమనించవచ్చు, ఇది వాస్క్యులర్ న్యూరో సర్జరీల్లో రోగుల ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలకమవుతుంది.
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ నవీన్ మెహ్రోత్రా ఈ సాంకేతికత ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ… "3D మరియు 4K విజువలైజేషన్ వల్ల శస్త్రచికిత్స బృందం మొత్తం ప్రక్రియను ఎంతో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. సాధారణ కంటికి కనపడని శరీర నిర్మాణ భాగాలను కూడా 'QEVO' మైక్రో-ఇన్స్పెక్షన్ సాధనం ద్వారా గమనించే వీలుంది. ఇది శస్త్రచికిత్స భద్రతను వంద శాతం పెంచుతుంది," అని వివరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో న్యూరో ఫిజీషియన్ డాక్టర్ సి.హెచ్. గోపాల్తో పాటు న్యూరోసైన్సెస్ బృందానికి చెందిన డాక్టర్ మోహన శశాంక్ దీవి, డాక్టర్ వినోద్ కుమార్, డాక్టర్ నివేదిత సాయి చంద్ర ఇతరలు పాల్గొన్నారు. డా. సి.హెచ్. గోపాల్ మాట్లాడుతూ… ఈ ఆధునిక ఇమేజింగ్ సాంకేతికతల ప్రయోజనాలను వివరించారు.
