ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్లో 200 ఉద్యోగ ఖాళీలు - నేరుగా ఇంటర్వ్యూకే వెళ్లొచ్చు..! తేదీ ఇదే
ECIL హైదరాబాద్ నుంచి రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 200 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూల ద్వారానే వీటిని భర్తీ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటిటెడ్ (ECIL), హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 200 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
ఈ నోటిఫికేషన్ వివరాల ప్రకారం…. TO-C - కేటగిరి 1 కింద 100 ఖాళీలు ఉండగా, TO-C కేటగిరి 2 కింద 30, TO-C కేటగిరి 3 కింద మరో 70 ఖాళిలు ఉనున్నాయి. ఆయా పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు బీఈ/బీటెక్/ఈసీఈ/ఈటీసీ/ ఈఈఈ/ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా సంబంధిత విభాగంలో ఉత్తీర్ణత పొందిఉండాలి.
ఇంటర్వ్యూలతోనే ఎంపిక…
ఈ పోస్టులకు ఆఫ్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి.నేరుగా ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. మెరిట్ ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు 2026 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫారమ్ తో పాటు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జతపర్చాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా కలిగి ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి 30 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు ఎస్సీ,ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు పీడౠ్ల్యబీడీ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.25,000 నుంచి రూ.31,000 మధ్య జీతం చెల్లిస్తారు.