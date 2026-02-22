Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్‌లో 200 ఉద్యోగ ఖాళీలు - నేరుగా ఇంటర్వ్యూకే వెళ్లొచ్చు..! తేదీ ఇదే

    ECIL హైదరాబాద్ నుంచి రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 200 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూల ద్వారానే వీటిని భర్తీ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    Published on: Feb 22, 2026 12:15 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా లిమిటిటెడ్‌ (ECIL), హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 200 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

    టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఖాళీలు
    టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఖాళీలు

    నోటిఫికేషన్ వివరాల ప్రకారం…. TO-C - కేటగిరి 1 కింద 100 ఖాళీలు ఉండగా, TO-C కేటగిరి 2 కింద 30, TO-C కేటగిరి 3 కింద మరో 70 ఖాళిలు ఉనున్నాయి. ఆయా పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు బీఈ/బీటెక్/ఈసీఈ/ఈటీసీ/ ఈఈఈ/ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా సంబంధిత విభాగంలో ఉత్తీర్ణత పొందిఉండాలి.

    ఇంటర్వ్యూలతోనే ఎంపిక…

    ఈ పోస్టులకు ఆఫ్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి.నేరుగా ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. మెరిట్ ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు 2026 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫారమ్ తో పాటు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జతపర్చాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా కలిగి ఉండాలి.

    గరిష్ఠ వయోపరిమితి 30 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు ఎస్సీ,ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు పీడౠ్ల్యబీడీ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.25,000 నుంచి రూ.31,000 మధ్య జీతం చెల్లిస్తారు.

    అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ - ముఖ్య వివరాలు

    • అభ్యర్థులు https://www.ecil.co.in/jobopenings వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
    • అప్లికేషన్ ఫారమ్ తో పాటు టెన్త్ మెమో ఉండాలి.
    • ఇంటర్, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు ఉండాలి.
    • పని చేసిన అనుభవం ఉంటే సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను జత పర్చాలి.
    • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
    • ఆధార్, పాస్ పోర్టు లేదా ఇతర ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు తీసుకెళ్లాలి.
    • దివ్యాంగ అభ్యర్థులు సంబంధిత సర్టిఫికెట్ ను జతపర్చాలి.
    • ఇంటర్వూ తేదీ - 24 ఫిబ్రవరి 2026( ఉదయం 9 గంటల నుంచి…)
    • ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రాంతం - కార్పొరేట్ లెర్నింగ్, డెవలప్ మెంట్ సెంటర్, నలంద కాంప్లెక్స్, ఈసీఐఎల్, హైదరాబాద్ - 500062.
    • ఎంపిక ప్రక్రియ: విద్యా అర్హతలు, పని చేసిన అనుభవం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.ecil.co.in/

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నేరుగా దరఖాస్తు ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Telangana/ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్‌లో 200 ఉద్యోగ ఖాళీలు - నేరుగా ఇంటర్వ్యూకే వెళ్లొచ్చు..! తేదీ ఇదే
    News/Telangana/ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్‌లో 200 ఉద్యోగ ఖాళీలు - నేరుగా ఇంటర్వ్యూకే వెళ్లొచ్చు..! తేదీ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes