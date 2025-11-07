Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్కాడ్ సోదాలు

    బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సోదాలు చేపట్టింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డితో పాటు  ఎమ్మెల్సీ రవీందర్‌ రావు ఇంటిలోనూ తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఈ సోదాలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది.

    Published on: Nov 07, 2025 12:18 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కు సమయం దగ్గరపడింది. ఈనెల 11వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది. మరోవైపు ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. అయితే నగరంలోని పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సోదాలు చేపట్టాయి.

    బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో సోదాలు
    బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో సోదాలు

    మోతి నగర్ పరిధిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో, కూకట్‌పల్లి బీఎస్పీ కాలనీలోని ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్ళపల్లి రవీందర్ రావు ఇంట్లో ఈ తనిఖీలను నిర్వహించారు. ఉపఎన్నిక కోసం డబ్బులను నిల్వ చేశారనే ఫిర్యాదుతో ఈ సోదాలు జరిపినట్లు సమాచారం.

    మరోవైపు ఈ సోదాలను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ఎన్నికల కోడ్ అమలులో లేని ప్రాంతంలో, అనుమతి లేకుండా పోలీసులు తమ ఇంట్లోకి ఎలా వస్తారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    దౌర్జన్యంగా లోపలికి వెళ్లారు - మర్రి జనార్థన్ రెడ్డి

    ఈ సోదాలపై స్పందించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్థన్ రెడ్డి… ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనిఖీల పేరుతో తమను ప్రచారానికి వెళ్లకుండా గలాటా సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. పోలీసులతో కలిసి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డ్రామా ఆడుతున్నదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

    అనుమతి లేకుండా ఎవరూ లేని సమయంలో పోలీసులు ఎలా ప్రవేశించారని జనార్థన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.వాచ్‌మెన్‌ను బెదిరించి తాళం తీయించి దౌర్జన్యంగా లోపలికి వెళ్లారన్నారని అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో తన ఇల్లు లేకున్నా పోలీసులు ఎలా ప్రవేశిస్తారని నిలదీశారు. తన నివాసంలో ఎలాంటి డబ్బులు దొరకలేదని స్పష్టం చేశారు.

    ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్ రావు స్పందిస్తూ… అనుమతులు లేకుండా తమ ఇళ్లపై దాడులు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు వాళ్లు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న కుట్రలకు భయపడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో లేని ఇళ్లలో సోదాలు చేయటమేంటని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలను పోలీస్ స్టేషన్లకు పిలుపిస్తూ… వార్నింగులు ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సోదాలపై ఎన్నికల సంఘానికి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పారు. చట్టపరంగా పోరాడుతామన్నారు.

    News/Telangana/బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్కాడ్ సోదాలు
    News/Telangana/బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్లల్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్కాడ్ సోదాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes