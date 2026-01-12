Edit Profile
    ఐఏఎస్ అధికారిణిపై వార్తలు.. ప్రముఖ న్యూస్ ఛానల్‌తోపాటు యూట్యూబ్ ఛానళ్లపై కేసు

    ఐఏఎస్ అధికారిణిపై ఇటీవల వార్తలు వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. ఐఏఎస్ అసోసియేషన్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

    Published on: Jan 12, 2026 3:27 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్‌లోని సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఎన్టీవీతోపాటుగా ఇతర న్యూస్ ఛానళ్లపై కేసు నమోదు చేశారు. దీనికి కారణం మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిపై కథనాలు ప్రచురించడమే. ఈ వార్తలపై ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. తెలంగాణ ఐఏఎస్ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ ఫిర్యాదు చేశారు.

    సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ హైదరాబాద్
    ఇటీవల ఒక మహిళా ఏఐఎస్ అధికారిపై వార్తలు ప్రసారం కావడం రాష్ట్రంలో కలకలం రేపింది. ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలపై తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్, ఐపీఎస్ అసోసియేషన్ సీరియస్ అయింది. ఈ మేరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వార్తను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసినందుకు కూడా కేసు నమోదు అయింది.

    ఎన్‌టీవీ యాజమాన్యం, ఎడిటర్లు, రిపోర్టర్లుతోపాటుగా తెలుగు స్క్రైబ్, ఎంఆర్ మీడియా తెలంగాణ, ప్రైమ్9 తెలంగాణ, పీవీ న్యూస్, సిగ్నల్ టీవీ తెలుగు, వోల్గా టైమ్స్, మిర్రర్ టీవీ అఫీషియల్, టీ న్యూస్ తెలుగుపై కేసు నమోదైంది.

    జనవరి 8వ తేదీన ప్రసారం చేసిన వార్తలో మహిళా ఐఏఎస్ అధికారికి రాజకీయ నాయకులతో సంబంధం ఉందని దారుణమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ కథనంలో అధికారిణి పేరు ప్రస్తావించలేదు కానీ, ఆమె పని చేసిన జిల్లా పేరును చెప్పారు. ఇది ఆఫీసర్ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించడమే కాకుండా, నైతికతను దెబ్బతీసేలా ఉందని ఫిర్యాదులో తెలిపారు. ఇందులో అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు, ద్వంద్వ అర్థాలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు.

    ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వేధింపులు, మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించడం, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా అవమానించండ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ఈ వార్తపై రచ్చ రచ్చ అయింది. మంత్రులు, అధికారులు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

