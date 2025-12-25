ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడితో ఎఫైర్.. అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపిన ఉపాధ్యాయురాలు
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపింది ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. బాధితుడి తమ్ముడి ఫిర్యాదుతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన వృత్తిలో ఉండి దారుణమైన ఘటనకు తెగబడ్డారు ఇద్దరు ప్రభుత్వ టీచర్లు. తనది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, ప్రియుడిది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. భర్తను చంపేస్తే ఇద్దరం హాయిగా ఉండొచ్చని అనుకుంది ఆ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. జనాలను నమ్మించేందుకు చేయాల్సిన నాటకం అంతా చేసింది. కానీ అసలు విషయం బయటకు వచ్చి.. ప్రియుడితో కలిసి ఇప్పుడు జైలులో ఊచలు లెక్కబెడుతోంది.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట పట్టణంలోని మారుతి నగర్ కాలనీలో భార్యాభర్తలు లక్ష్మణ్ నాయక్(38), పద్మ(30) నివాసం ఉంటున్నారు. 2024లో డీఎస్సీలో ఎంపికై ఉప్పునుంతల మండలం బట్టుకాడిపల్లి తండా ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తోంది పద్మ. ఈ క్రమంలో పద్మకు, తాడూరు ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో పని చేస్తున్న రాత్లావత్ గోపి అనే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది.
తమ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపాలని ప్రియుడితో మాట్లాడింది. ఈ మేరకు పథకం వేసింది. గత నెల 24వ తేదీన రాత్రి పడుకొని ఉన్న లక్ష్మణ్ నాయక్ ముక్కు, నోటిఫై గుడ్డతో మూసి ఊపిరాడకుండా చేసి పద్మ, గోపి చంపేశారు. అదే రోజు రాత్రి గోపి వెళ్లిపోయాడు.
మర్నాడు ఉదయం ఏం తెలియనట్లు పాఠశాలకు వెళ్ళి, ఇంటి యజమానికి ఫోన్ చేసింది పద్మ. తన భర్తకు ఎంత ఫోన్ చేసినా ఎత్తడం లేదని, తనకు భయంగా ఉందని దొంగ ఏడుపు ఏడుస్తూ.. ఆందోళనగా నటించింది. తాను ఇంటికి రాగానే ఇంట్లో భర్త చనిపోయి ఉన్నాడని నమ్మించేందుకు ప్రయత్నించింది. అయితే మృతుడు లక్ష్మణ్ నాయక్ తమ్ముడికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తమదైన శైలిలో విచారణ జరిపిన పోలీసులు.. అక్రమ సంబంధం వల్లే హత్య జరిగిందని గుర్తించారు. వాస్తవాలను రాబట్టి పద్మ, గోపిలను అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకు తరలించారు.
కూలీతో స్కూల్ టీచర్ సంబంధం
ఇటీవలే హైదరాబాద్లోనూ ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. బోడుప్పల్ బృందావన్ కాలనీలో కర్ణాటకకు చెందిన అశోక్ (45), పూర్ణిమ (36)లు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి 2011లో పెళ్లి అయింది. 12 ఏళ్ల కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. అశోక్ ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా.. పూర్ణిమ బోడుప్పల్లో ప్లే స్కూల్ నిర్వహిస్తోంది. గతంలో వేరే ప్రాంతంలో నివసించేవారు. దీనికి కారణం పూర్ణిమకు ఉన్న అక్రమ సంబంధమే. గతంలో నివసించిన ప్రాంతంలో ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన భవన నిర్మాణ కూలీ 22 ఏళ్ల మహేశ్తో పూర్ణిమకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇది కాస్త కొన్ని రోజులకు అక్రమ సంబంధంగా మారింది.
ఈ విషయం భర్త అశోక్కు తెలిసి భర్య పూర్ణిమను మందలించాడు. ఇక్కడ ఉంటే పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుందనే ఉద్దేశంతో బోడుప్పల్ ఈస్ట్ బృందావన్ కాలనీకి వెళ్లి నివాసం ఉంటున్నారు. అయిన కూడా పూర్ణిమ తన తీరును మార్చుకోలేదు. అప్పుడప్పుడు ఈ విషయంపై గొడవలు కూడా జరిగేవి. తమ సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా వస్తున్నాడని.., ప్రియుడు మహేశ్తో చెప్పింది. ఇద్దరు కలిసి అశోక్ను చంపేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మహేశ్ తన స్నేహితుడు భుక్యా సాయికుమార్ సాయం తీసుకున్నాడు. డిసెంబర్ 11వ తేదీన అశోక్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే ఇంట్లో మహేశ్, సాయి కుమార్ ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా మహేశ్ మీద దాడి చేశారు. చున్నీతో ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు. అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు విచారణ చేయగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది.