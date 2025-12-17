Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    డివిజన్ల వారీగా డేటాను 24 గంటల్లో అందుబాటులో ఉంచాలి : హైకోర్టు

    జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనకు సంబంధించిన డేటాను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. 24 గంటల్లో ఈ వివరాలను అందుబాటులో పెట్టాలని తెలిపింది.

    Published on: Dec 17, 2025 9:36 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనకు సంబంధించి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేసింది. జస్టిస్ బొల్లం విజయసేన్ రెడ్డితో కూడిన హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్.. డివిజన్ల వారీగా జనాభా వివరాలను, మ్యాప్‌లను 24 గంటల్లోగా పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉంచాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్‌ను ఆదేశించింది.

    జీహెచ్ఎంసీ
    జీహెచ్ఎంసీ

    వార్డుల వారీగా జనాభా డేటాను ప్రచురించిన తర్వాత అభ్యంతరాల స్వీకరణను ఆ తర్వాత రెండు రోజులుపాటు స్వీకరించాలని చెప్పింది. డివిజన్ల విభజన ప్రక్రియలో పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి, పౌరులు తమ అభ్యంతరాలను చెప్పేందుకు ఈ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

    డిసెంబర్ 9న విడుదల చేసిన ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ను నిలిపివేయాలని కోరుతూ హైదరాబాద్‌లోని అలియాబాద్‌లోని పద్మావతి నిలయానికి చెందిన పొన్నా వెంకట్ రమణ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. నివాసితులు సమర్పించిన అభ్యంతరాలను జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ పరిగణించలేదని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ నంబర్ 717లో ప్రచురించిన వార్డు నంబర్ 104 డీలిమిటేషన్‌ను పిటిషనర్ ప్రత్యేకంగా సవాలు చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని వాదించారు.

    పిటిషనర్ల వాదనలు

    పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు ఎల్.రవిచందర్, ప్రభాకర్ వాదనలు వినిపించారు. భౌగోళిక సరిహద్దులను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా డివిజన్లను పునర్విభజించారని తెలిపారు. ఒక డివిజన్ దాని పక్కనున్న మరో డివిజన్ మధ్య జనాభా తేడా 10 శాతానికంటే.. ఎక్కువ ఉండకూడదన్న నిబంధనలు పట్టించుకోలేదన్నారు. డివిజన్లకు సంబంధించిన మ్యాప్‌ను కూడా ఇవ్వలేదని కోర్టుకు తెలిపారు. ఇలాంటి వివరాలు తెలియకుండా.. ప్రజలు అభ్యంతరాలను ఎలా చెబుతారని ప్రశ్నించారు. డివిజన్ల పునర్విభజనపై స్టే ఇవ్వాలని కోరారు.

    జీహెచ్ఎంసీ వాదనలు

    జీహెచ్ఎంసీ తరఫున అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే జీహెచ్ఎంసీని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. జీహెచ్ఎంసీలో డివిజన్ల పునర్విభజనతో ముందుకు సాగాలనే నిర్ణయం తొందరపడి లేదా రాత్రికి రాత్రే తీసుకోలేదని కోర్టుకు చెప్పారు. ప్రారంభం నుండే అన్ని సంబంధిత అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే ఈ కసరత్తు చేపట్టారని వెల్లడించారు. డిలిమిటేషన్ వల్ల ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు.

    ముఖ్యంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాలను చేర్చడానికి మున్సిపల్ పరిమితుల విస్తరణ దృష్ట్యా, విభజన తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అడ్వకేట్ జనరల్ పేర్కొన్నారు. ప్రతి అభ్యంతరానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య కేటాయించారని, డిసెంబర్ 17 నాటికి మొత్తం 3,102 అభ్యంతరాలు వచ్చాయని కోర్టుకు తెలియజేశారు. అన్ని అభ్యంతరాలను అధికారులు సక్రమంగా పరిశీలించి వాటికి సమాధానం ఇస్తారని హామీ ఇచ్చారు.

    అందుబాటులో ఉంచాలి

    ఇరువైపులా వాదనలు విన్న కోర్టు.. ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌పై స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. కానీ జనాభా డేటాను పారదర్శకత, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది. దీని ఫలితంగా ప్రజా పరిశీలన కోసం సంబంధిత వివరాలను వెంటనే అప్‌లోడ్ చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్‌ను ఆదేశించింది. జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనలో జనాభా, మ్యాప్ వివరాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో 24గంటల్లోపు అందుబాటులో పెట్టాలని పిటిషన్లపై విచారణ ముగించింది.

    News/Telangana/డివిజన్ల వారీగా డేటాను 24 గంటల్లో అందుబాటులో ఉంచాలి : హైకోర్టు
    News/Telangana/డివిజన్ల వారీగా డేటాను 24 గంటల్లో అందుబాటులో ఉంచాలి : హైకోర్టు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes