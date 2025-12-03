Edit Profile
    జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధి విస్తరణ.. 27 మున్సిపాలిటీలు విలీనం.. నోటిఫికేషన్ విడుదల!

    జీహెచ్ఎంసీ పరిధి విస్తరణపై ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. 20 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం.

    Updated on: Dec 03, 2025 9:35 PM IST
    By Anand Sai
    ఇటీవలే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిని విస్తరిస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే కార్యాచరణ మెుదలుపెట్టింది. రాష్ట్ర మంత్రివర్గ నిర్ణయానికి గవర్నర్ జిష్ణదేవ్ శర్మ సోమవారం ఆమోదముద్ర వేశారు. దీంతో 20 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

