జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ.. హైదరాబాద్ మెుత్తం కవర్ అయ్యేలా మెట్రో రింగ్!
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు చుట్టూ హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణపై అధికారులు పరిశీలన చేస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు చుట్టూ మెట్రో నిర్మాణం ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తుంది. వేలాది మందికి వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.
జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ గురించి ఇటీవలే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దీంతో ఓఆర్ఆర్ చుట్టుపక్కల మున్సిపాలిటీలు కూడా జీహెచ్ఎంసీలోకి రానున్నాయి. అయితే జీహెచ్ఎంసీని మూడు పెద్ద కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేస్తారనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది. నగర పరిమితులు 650 చదరపు కిలోమీటర్ల నుండి దాదాపు 2,000 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరగనుంది. దీంతో రవాణా కనెక్టివిటీని పెంచడానికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ మెట్రో రైలును విస్తరించే ప్రణాళికను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ORR వెంబడి ఉన్న ప్రాంతాలను సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ రీజియన్గా పరిగణిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు తరహాలో హైదరాబాద్ చుట్టూ మెట్రో రింగ్ ఏర్పాటుపై ఇప్పుడు చర్చ నడుస్తోంది. జాతీయ రహదారుల నుండి నగరంలోకి ప్రవేశించే వాహనాలను పరిమితం చేయడానికి, ఔటర్ లోపల నివసించేవారికి మెరుగైన కనెక్టివిటీకి సాయపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఓఆర్ఆర్ను నగరంతో అనుసంధానించడానికి ఫేజ్-III ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రణాళికలో శంషాబాద్ జంక్షన్ (జాతీయ రహదారి 44) నుండి తుక్కుగూడ, బొంగుళూరు ద్వారా పెద్ద అంబర్పేట వరకు 40 కి.మీ కారిడార్ ఉంది. ఇతర ప్రతిపాదిత కారిడార్లలో పెద్ద అంబర్పేట (NH 65) నుండి ఘట్కేసర్, షామిర్పేట ద్వారా మేడ్చల్ జంక్షన్ వరకు 45 కి.మీ.; మేడ్చల్ జంక్షన్ (NH 44) నుండి దుండిగల్ ద్వారా పటాన్చెరు జంక్షన్ (NH 65) వరకు 29 కి.మీ.; మరియు పటాన్చెరు జంక్షన్ నుండి కోకాపేట ద్వారా నర్సింగి జంక్షన్ వరకు 22 కి.మీ. ఉన్నాయి.
ఓఆర్ఆర్ మెట్రోకు గతంలో ప్రతిపాదనలు చూస్తే.. శంషాబాద్–పెద్ద అంబర్పేట్: 5 స్టేషన్లు, పెద్ద అంబర్పేట్–మేడ్చల్: 5 స్టేషన్లు, మేడ్చల్–పటాన్పేరు: 3 స్టేషన్లు, పటాన్పేరు–నర్సింగి: 3 స్టేషన్లు ఉన్నాయి. నర్సింగి జంక్షన్ నుండి శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి మరో 22 కి.మీ.లను జోడించడం వల్ల 158 కిలో మీటర్ల మెట్రో రింగ్ ఏర్పడుతుందనే చర్చ ఉంది.
