Godavari Floods : భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక.. కోనసీమలోని పలు గ్రామాల్లో హైఅలర్ట్
Godavari Floods : ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. శనివారం ఉదయం నీటిమట్టం 55 అడుగులు దాటడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. దీంతో భద్రాచలం ఏజెన్సీతో పాటు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వరద హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని భారీ వర్షాల కారణంగా గత 24 గంటల్లో నీటిమట్టాలు గోదావరి నదిలో భారీగా పెరిగాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో చర్ల - వెంకటాపురం మధ్య రహదారి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. ఏజెన్సీలోని పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి ఆలయం సమీపంలోని విస్టా కాంప్లెక్స్ పరిసరాల్లో నిలిచిన వరద నీటిని బయటకు పంపేందుకు అధికారులు భారీ పంపులను ఏర్పాటు చేశారు. భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 55 అడుగులు దాటడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు అధికారులు.
భద్రాచలంతో పాటు జిల్లాలోని ముంపు ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఒకవేళ నీటిమట్టం మరింత పెరిగినా ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా అధికార యంత్రాంగం పూర్తి సన్నాహాలతో సిద్ధంగా ఉంది.
అత్యవసర సహాయం, వరద సమాచారం కోసం కొత్తగూడెంలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ జిల్లా అధికారుల కాంప్లెక్స్లో 24 గంటలూ పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ను ప్రారంభించారు. ఫోన్ నంబర్: 08744 241950, వాట్సాప్ నంబర్: 9392919743.
ఏపీలో పలు గ్రామాల్లో హైఅలర్ట్
వరద నీరు దిగువకు ప్రవహిస్తుండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు, జిల్లా యంత్రాంగాలు హై అలర్ట్ ప్రకటించాయి. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సైట్లో స్పిల్వే నీటిమట్టం 30 మీటర్లకు పెరగడంతో, దిగువన ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలపై ఆందోళనలు పెరిగాయి.
ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్దకు శుక్రవారం నాడు నీటి ప్రవాహం 3 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటింది. ఇంద్రావతి, శబరి, ప్రాణహిత నదులతో సహా కీలక ఉపనదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో, రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో ఈ ప్రవాహం 15-17 లక్షల క్యూసెక్కులకు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నీటి ప్రవాహం మరింత పెరిగితే రెండో హెచ్చరిక శనివారం జారీ చేయవచ్చు. పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లోని చింతూరు, వీఆర్ పురం, కూనవరం, ఏటపాక, దేవీపట్నం, వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు సహా నీట మునిగిన ఏజెన్సీ మండలాలతో పాటు కోనసీమలోని 11 మండలాల్లోని 32 ద్వీప గ్రామాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More