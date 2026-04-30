LRS : ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తుదారులకు గుడ్న్యూస్.. ఫీజులో 25 శాతం రాయితీ
LRS Fee : తెలంగాణలో భూములు, ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఎదురుచూసేవారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ (LRS) ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, దరఖాస్తుదారుల మీద ఆర్థిక భారం తగ్గించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నది.
Layout Regularization Scheme : భూ క్రమబద్ధీకరణలో భాగంగా ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ ఛార్జీలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి 25 శాతం రాయితీని ప్రకటించింది. మే 1 నుంచి జూలై 31 వరకు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని దరఖాస్తుదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆమోదం లేని భూ ప్లాట్లు, లేఅవుట్లను అధికారికం చేయడానికి తప్పనిసరి అయిన నిర్దిష్ట రుసుములు మరియు ఛార్జీల వసూలును ఎల్ఆర్ఎస్ (LRS) కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఛార్జీలను ప్లాట్ వైశాల్యం, దాని స్థానం, 2015/2020 నోటిఫికేషన్ తేదీల నాటి మార్కెట్ విలువ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలో 2020 నుండి పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను అప్పటికి నవీకరించిన గడువు (ఏప్రిల్ 30, 2025) లోగా చెల్లించినట్లయితే, ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజులపై 25 శాతం రాయితీని ప్రవేశపెట్టింది. అధికారుల ప్రకారం.. ఈ చర్చ దృష్ట్యా ఎల్ఆర్ఎస్ ఛార్జీల ద్వారా రూ. 20,000 కోట్లు సమీకరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశించింది. అయితే 2024లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుండి ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రూ. 1,000 కోట్లకు మించి వసూలు చేయలేదు. అన్ని జిల్లాల నుంచి క్రమబద్ధీకరణ కోసం 25 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయి. రాయితీతో కూడిన అవకాశం పరిమిత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు కేవలం ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా సాంకేతిక కారణాల వల్ల పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ అడ్డంకులను తొలగించి, సామాన్యులకు ఊరటనివ్వడంతో పాటు పట్టణాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఎల్ఆర్ఎస్ కేవలం రాయితీ కోసమే కాదు, మీ ప్లాట్ భవిష్యత్తు కోసం ఇది చాలా ముఖ్యం. మీ ప్లాట్ పూర్తిస్థాయిలో ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో చట్టబద్ధం అవుతుంది. క్రమబద్ధీకరించబడిన ప్లాట్లపై సులభంగా గృహ రుణాలు (Home Loans) పొందవచ్చు. అమ్మాలన్నా, కొనాలన్నా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ వేగంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది. LRS పూర్తయితే మీ ప్లాట్ మార్కెట్ విలువ అమాంతం పెరుగుతుంది. డ్రైనేజీ, రోడ్లు, విద్యుత్ వంటి కనీస వసతులను కల్పించడంలో ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది.
ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఈ రాయితీ ఉత్తర్వులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయి. జీహెచ్ఎంసీ అండ్ హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని పెండింగ్ దరఖాస్తులు జూలై 31వ తేదీ లోపు పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. రాష్ట్రంలోని అన్ని చిన్న, పెద్ద మున్సిపాలిటీలు ఈ ఉత్తర్వులు అమలు చేయాలి. పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను వెంటనే పూర్తి చేయడం ద్వారా పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూవినియోగ ప్రణాళికలను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.