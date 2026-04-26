GHMC Summer Coaching : జీహెచ్ఎంసీ సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంప్స్ స్టార్ట్.. ఎలా రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవాలి?
Summer Camps : వేసవి సెలవులు వచ్చేశాయి. హైదరాబాద్ పరిధిలోని పిల్లలను వేసవి శిక్షణా శిబిరాలకు పంపవచ్చు. ఇందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎంసీ) వార్షిక వేసవి శిక్షణా శిబిరాలు శనివారం ప్రారంభమయ్యాయి. మే 31 వరకు కొనసాగుతాయి. ఆరు నుంచి 16 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లల కోసం 44 క్రీడాంశాలపై ఈ శిబిరాలను ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు 752 కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తున్నారు. పిల్లలు నామమాత్రపు సభ్యత్వ రుసుము చెల్లించి జీహెచ్ఎంసీ పోర్టల్ sports.ghmc.gov.in ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు . పార్ట్-టైమ్, గౌరవ కోచ్ల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు.
అందించే క్రీడలలో క్రికెట్, ఆర్చరీ, బాస్కెట్బాల్, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్, నెట్బాల్, రోలర్ స్కేటింగ్, త్రోబాల్, సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్తో పాటు రెజ్లింగ్, తైక్వాండో, వుషు, బాక్సింగ్, కిక్బాక్సింగ్, జూడో, ముయ్ థాయ్, కరాటే ఉన్నాయి. శిబిరంలో భాగంగా జీహెచ్ఎంసీ మే 5 నుండి 11 వరకు జోన్ల వారీగా స్పోర్ట్స్ క్విజ్లను, మే 18 నుండి 23 వరకు 16 క్రీడలలో టోర్నమెంట్లను నిర్వహిస్తుంది.
ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన రిజిస్ట్రర్ చేసుకోండి
పెట్ అడప్షన్ డ్రైవ్
జీహెచ్ఎంసీ, రాజేంద్రనగర్లోని కాలేజ్ ఆఫ్ వెటర్నరీ సైన్స్ సహకారంతో, దేశీయ కుక్కపిల్లలపై దృష్టి సారిస్తూ వెటర్నరీ క్లినికల్ కాంప్లెక్స్లో పెంపుడు జంతువుల దత్తత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆరు కుక్కపిల్లలను దత్తత తీసుకున్నారు. అధికారిక పత్రాలు, భవిష్యత్ ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ కోసం 33 పెంపుడు జంతువులను అక్కడికక్కడే నమోదు చేశారు. 81 యాంటీ-రాబిస్ టీకాలు వేశారు. వరల్డ్ వెటర్నరీ డే పురస్కరించుకుని, పశు ఆరోగ్యం, జంతువుల నుండి మనుషులకు సంక్రమించే వ్యాధుల నియంత్రణ, సమాజ సంక్షేమంలో పశువైద్యుల పాత్రను తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
బాధ్యతాయుతమైన పెంపుడు జంతువుల యాజమాన్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, దత్తత ద్వారా వీధి కుక్కల పునరావాసానికి మద్దతు ఇవ్వడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. నగరంలో రేబీస్ నివారణ చర్యలను బలోపేతం చేయడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు తెలిపారు.
