Hyderabad : నీటి పొదుపే లక్ష్యం - సిటీలో గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల సేవలు షురూ, రేట్ల వివరాలు ఇలా
హైదరాబాద్ సిటీలో గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. సచివాలయంతో పాటు మూడు రీజియన్లలో ఎస్టీపీ శుద్ధి నీటిని వినియోగించి… రోజూ 50 వేల లీటర్ల తాగునీటిని ఆదా చేయడమే దీని లక్ష్యం.
హైదరాబాద్ మహానగరంలో తాగునీటి సంరక్షణే ధ్యేయంగా హైదరాబాద్ జలమండలి పర్యావరణహిత దిశగా అడుగు ముందుకు వేసింది. సంస్థ 37వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయ ప్రాంగణంలో ఆదివారం గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటి సరఫరాను ప్రారంభించింది.
సచివాలయంతో పాటు జలమండలి పరిధిలోని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి రీజియన్లలో కూడా ఈ గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సంబంధిత ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు, డైరెక్టర్లు (ఆపరేషన్స్), మునిసిపల్ అధికారులు సంయుక్తంగా ఈ ప్రత్యేక సేవలను ప్రారంభించారు.
తాగునీటి పొదుపే లక్ష్యం
మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలలో (STP) శుద్ధి చేసిన నీటిని తాగేతర అవసరాల కోసం సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశం. ఉద్యానవనాల నిర్వహణ, ల్యాండ్స్కేపింగ్, భవన నిర్మాణ పనులు వంటి వాటికి తాగునీటిని వాడకుండా, ఈ శుద్ధి చేసిన 'గ్రీన్ వాటర్'ను వినియోగిస్తారు. దీనివల్ల అమూల్యమైన తాగునీటి వృథా గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
రాష్ట్ర పరిపాలనా కేంద్రమైన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయంలో ప్రతిరోజూ దాదాపు 2.50 లక్షల లీటర్ల (250 KLD) తాగునీటిని జలమండలి సరఫరా చేస్తోంది. అయితే ఇందులో 50 వేల లీటర్ల నీటిని (20 శాతం) కేవలం ఉద్యానవనాలు, పచ్చదనం నిర్వహణకే ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఈ తాగునీటి వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు జలమండలి తక్షణ చర్యలు ప్రారంభించింది. ఆదివారం(నవంబర్ 1, 2026) నుంచి సచివాలయానికి పచ్చదనం నీటి అవసరాల కోసం గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటిని పంపడం మొదలుపెట్టారు.
ప్రత్యేక పైపులైన్ ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక
ప్రస్తుతం ట్యాంకర్ల ద్వారా ఈ నీటిని అందిస్తున్నప్పటికీ, శాశ్వత పరిష్కారంగా హుస్సేన్ సాగర్ సమీపంలో ఉన్న 20 ఎంఎల్డీ (MLD) సామర్థ్యం కలిగిన మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం (STP) నుంచి సచివాలయానికి వారం రోజుల్లోగా ఒక ప్రత్యేక పైపులైన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ పైపులైన్ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారానే నీటి సరఫరా కొనసాగుతుంది.
ఈ కొత్త విధానం అమలులోకి రావడం వల్ల సచివాలయంలో రోజుకు 50 వేల లీటర్ల తాగునీరు ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, మొత్తం తాగునీటి వినియోగం 20 శాతం మేర తగ్గుతుందని జలమండలి అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ధరల వివరాలు :
తొలి విడతగా 21 గ్రీన్ ట్యాంకర్లను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా….. కేవలం డెలివరీ ఛార్జీల ఆధారంగా ఈ నీటిని సరఫరా చేయనున్నారు.
- 5 వేల లీటర్ల నీటి సరఫరా ధర విషయానికొస్తే తొలి 4 కిలోమీటర్లకు రూ.400గా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత ప్రతీ కిలోమీటర్కు అదనంగా రూ.55 వసూలు చేస్తారు.
- ఇక 10 వేల లీటర్ల ధర రూ.800గా నిర్ణయించగా.. ఆ తర్వాత ప్రతీ కిలోమీటర్కు రూ.65 వసూలు చేయనున్నారు. 2
- 0 వేల లీటర్ల ధర తొలి 4 కిలోమీటర్లకు రూ.1600గా ఉండగా.. ఆ తర్వాత ప్రతీ కిలోమీటర్కు రూ.80గా నిర్ణయించారు.
- 155313 నెంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా ట్యాంకర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. భవనాల క్యూరింగ్, ఇతర అవసరాల కోసం 140 ఎంఎల్డీ నీరు అవసరమవుతుందని జలమండలి అంచనా వేసింది.
- ఇక తోటపనులకు 12.47 ఎంఎల్డీ నీరు వినియోగించనుండగా.. స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కోసం 11.30 ఎంఎల్డీ నీరు అవసరమవుతుందని గుర్తించింది.
- నగరంలో 27 ఫిల్లింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా.. వీటి ద్వారా 646 ఎంఎల్డీ శుద్ది చేసిన నీటిని సరఫరా చేయనున్నారు.
- నగంరలో 45 ప్రాంతాల్లో మురుగునీటిని శుద్ది చేసే కేంద్రాలు న్నాయి. వీటి ద్వారా 1500 మిలియన్ గ్యాలన్ల నీటిని శుద్ది చేసిన మూసీలోకి విడుదల చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More