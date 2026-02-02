ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై సజ్జనార్ కామెంట్స్.. అలా ఎలా అంటారన్న హరీష్ రావు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ పూర్తి కాకముందే అది అక్రమం అని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ అనడం చట్ట విరుద్ధం అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అన్నారు. సజ్జనార్ అలా ఎలా అంటారని ప్రశ్నించారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు(సిట్)కి నాయకత్వం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్పై హరీష్ రావు స్పందించారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తులో ఉన్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును ప్రస్తావిస్తూ చట్టవిరుద్ధం అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం ఏంటని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయం దర్యాప్తులో ఉండగా దానిని చట్టవిరుద్ధమని ఎలా చెబుతారని అడిగారు. 'ఇటువంటి ప్రకటన చట్టపరంగా నిలకడలేనిది మాత్రమే కాదు, సిట్ చీఫ్ నుండి రావడం చాలా బాధాకరం కూడా.' అని హరీష్ రావు వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21ని ప్రస్తావిస్తూ, రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయస్థానం ఒక తీర్పును నమోదు చేసే వరకు, ఏ ఆరోపణను నేరంగా పరిగణించలేమని ఆయన అన్నారు.
అధికారిక సందేశంలో అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే పదం ఉపయోగించడం ద్వారా సిట్ చీఫ్ దర్యాప్తు ఫలితం గురించి ముందస్తుగా భావించారని హరీష్ రావు అన్నారు. ఈ ప్రవర్తన ఆయనకు తగదని వ్యాఖ్యానించారు. సజ్జనార్ వ్యాఖ్యలు చట్టవిరుద్ధమని అన్నారు. దర్యాప్తులు నిష్పాక్షికంగా ఉండటమే కాకుండా.. నిష్పాక్షికంగా కనిపించేలా కూడా ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు పదే పదే పేర్కొన్నదని హరీష్ రావు నొక్కి చెప్పారు.
'అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను సిట్ ప్రశ్నించడం ముగించింది.' అని సజ్జనార్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్ను ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం రోజున హైదరాబాద్ నందినగర్లోని ఆయన నివాసంలోనే సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. బంజారాహిల్స్లోని నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి సిట్ అధికారులు చేరుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు విచారణ ప్రారంభమైంది. ఒక ప్రత్యేక గదిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. దాదాపు 4 గంటల 45నిమిషాల సిట్ విచారణ కొనసాగింది. పలు కోణాల్లో సిట్ అధికారులు ప్రశ్నలు వేశారు. కేసీఆర్ విచారణను సిట్ అధికారులు ఆడియో, వీడియో రికార్డు చేశారు.
ఈ విచారణలో భాగంగా అధికారులు పలు కీలక ప్రశ్నలు కేసీఆర్కు వేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయమని ఆదేశాలు జారీ చేశారా అని నేరుగా ప్రశ్నించినట్టు సమాచారం. ఈ విషయం చుట్టూనే ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వేశారని తెలుస్తోంది. గతంలోని పలువురి వాంగ్మూలాల ఆధారంగా సిట్ ప్రశ్నలు వేసింది.