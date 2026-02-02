SCR : తెలంగాణ, ఏపీలో రూ. 27 వేల కోట్లకుపైగా విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు వేగవంతం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.27 వేల కోట్లకుపైగా రైల్వే ప్రాజెక్టుల పనులు నడుస్తున్నాయి. పనులను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వేగవంతం చేసింది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 1,763.26 కిలోమీటర్ల మేర రూ. 27,342.44 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 18 కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టులలో కొత్త రైల్వే లైన్లు, డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ పనులు, కొన్ని ప్రధాన సామర్థ్య పెంపు పనులు ఉన్నాయి. అధికారిక వర్గాల ప్రకారం ఇటీవల మంజూరైన సికింద్రాబాద్-వాడి మధ్య నాల్గో లైన్తో పాటు 173.40 కిలోమీటర్ల మేర మూడో లైన్ విస్తరణకు రూ. 5,012 కోట్ల వ్యయంతో ఆమోదం లభించిందని ది హిందూ పేర్కొంది.
నిర్మాణంలో ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన పనులలో ఒకటి ముద్ఖేడ్-డోన్ లైన్, ఇందులో డోన్ బైపాస్తో పాటు విద్యుదీకరణ పనులు కూడా ఉన్నాయి. ఇది 417.88 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. దీనికి రూ. 4,686.09 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. బాసర, నవీపేట మధ్య సుమారు 17 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ మార్గంలో 292 కిలోమీటర్ల దూరం తెలంగాణ పరిధిలోకి వస్తుంది.
పాండురంగాపురం వద్ద రూ. 3,591.76 కోట్ల వ్యయంతో 173.61 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్పై కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి. మరో ప్రధాన ప్రాజెక్ట్ కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య మూడో లైన్ 219.64 కిలోమీటర్ల మేర ఉంది. దీనికి రూ. 3,103.99 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. సుమారు 195 కిలోమీటర్ల పనులు ఇప్పటికే పూర్తయినట్టుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. మిగిలిన 25 కిలోమీటర్ల డోర్నకల్-మహబూబాబాద్ మధ్య పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి.
ఇక కాజీపేట మరియు బల్హర్షా మధ్య 201.04 కిలోమీటర్ల మూడో లైన్ విద్యుదీకరణ పనులు జరగాల్సి ఉంది. దీనికి రూ. 2,909.89 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. సుమారు 183 కిలోమీటర్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. బెల్లంపల్లి-మందమర్రి, ఆసిఫాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మధ్య కేవలం 19 కిలోమీటర్ల పనులు మాత్రమే పూర్తి కావాలి అని అధికారులు అంటున్నారు.
రూ. 2,780.78 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న 151.36 కిలోమీటర్ల మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి కొత్త లైన్లో మనోహరాబాద్ మరియు సిద్దిపేట మధ్య సుమారు 76 కిలోమీటర్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. రూ.2,047.40 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 56.53 కిలోమీటర్ల ఎర్రుపాలెం-నంబూరు కొత్త లైను పనులు భూసేకరణ కారణంగా నిలిచిపోయాయి. ఇందులో కేవలం 5 కిలోమీటర్ల మేర తెలంగాణ పరిధిలో ఉంది.
రూ.2,480 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 239 కిలోమీటర్ల బీబీనగర్-గుంటూరు విద్యుదీకరణతో కూడిన డబుల్ లైన్ ప్రస్తుతం టెండర్ల ప్రక్రియలో ఉంది. మోటమర్రి వద్ద రైల్-ఆన్-రైల్ వంతెనతో సహా రూ.1,595.55 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 99.68 కిలోమీటర్ల మోటమర్రి-విష్ణుపురం డబుల్ లైన్ ప్రాజెక్టు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో విస్తరించి ఉంది. భూసేకరణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి.
రూ.770.12 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 54.65 కిలోమీటర్ల భద్రాచలం రోడ్-డోర్నకల్ డబుల్ లైన్ ప్రాజెక్టు కూడా భూసేకరణ దశలో ఉంది. రూ.412.26 కోట్ల వ్యయంతో రైల్వేలు పూర్తిగా చేపడుతున్న 33 కిలోమీటర్ల ఎంఎంటిఎస్ రెండో దశ యాదాద్రి పొడిగింపు పనులు, భూసేకరణ పూర్తయినందున త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇవి కాకుండా.. మరికొన్ని పనులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.