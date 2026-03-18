Musi River : మూసీ నది ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో వాడివేడి చర్చ.. అవినీతి ఆరోపణలు చేసిన బీఆర్ఎస్
Musi River Project : మూసీ నది ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో వాడివేడి చర్చ జరిగింది. ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును సమర్థించుకోగా.. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ విమర్శలు గుప్పించింది.
మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఘాటైన చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ సభ్యుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. తాము ఈ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకం కాదని బీఆర్ఎస్ స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడుతోందని, పారదర్శకత లోపించిందని ఆరోపించింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అధికార పక్షం వాదించింది. ప్రతిపక్షాలు అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపణలు చేసింది.
ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సుధీర్ రెడ్డి, కాలేరు వెంకటేష్ సహా పలువురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రాజెక్టుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడంతో చర్చ మెుదలైంది. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ.. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు.. మొదటి దశకు సంబంధించిన వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) పూర్తయిందని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.6,000 నుంచి 7,000 కోట్లు అని వెల్లడించారు. సుమారు 1,435 నిర్మాణాలు ప్రభావితం కావచ్చని, ప్రస్తుతం తుది గణన ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని వివరించారు.
మరోవైపు మంత్రులు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా తప్పించుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తూ, మూసీ నదిని కలుషితమైన మురుగు కాలువగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. సాధారణంగా 18 నెలలు పట్టే డీపీఆర్ను కేవలం రెండు నెలల్లోనే ఎలా పూర్తి చేశారని ప్రశ్నించారు. దానిని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
మూసీ నది అభివృద్ధిని ప్రతిపక్షాలు కోరుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తూ, దానిని ఒక కీలకమైన పట్టణ సంపదగా మార్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొంటూ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. ప్రభావిత నివాసితులకు పునరావాసం కల్పిస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చారు.
ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, పేదల తరలింపు, పునరావాసంపై వాడివేడిగా చర్చ నడిచింది. మంత్రులు ప్రభుత్వ విధానాన్ని సమర్థించుకోగా, ప్రతిపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తుతూనే ఉన్నారు. మంత్రుల సమాధానాలతో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును విజయవంతంగా అమలు చేసేందుకు కూలంకషంగా చర్చలు జరపడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం మాత్రం స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టుకు సహకరించాల్సిందిగా ప్రతిపక్షాలను కోరింది.