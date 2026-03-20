    H-FAST : హైదరాబాద్‌లో ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు హెచ్-ఫాస్ట్.. ఫిర్యాదు చేయండి ఇలా

    H-FAST : ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు 'హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్' (H-FAST) ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలో ఆహార భద్రతపై ఈ టీమ్ ఫోకస్ చేయనుంది.

    Published on: Mar 20, 2026 6:51 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ నగరంలో ఆహార భద్రతను పటిష్టం చేయడానికి, కల్తీని అరికట్టడానికి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల సమన్వయంతో 'హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్' (H-FAST) అనే ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

    హెచ్-ఫాస్ట్

    ఈ విభాగాన్ని గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్, ఐపీఎస్ ప్రారంభించారు. ఆహార కల్తీకి వ్యతిరేకంగా పక్కా సమాచారంతో, పటిష్టమైన యంత్రాంగం ద్వారా చర్యలు తీసుకోవడం ఈ విభాగం ప్రధాన ఉద్దేశం.

    • విభాగం వివరాలు: బృందం: హెచ్-ఫాస్ట్ (H-FAST) విభాగంలో ఇన్‌స్పెక్టర్లు, సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఇతర సిబ్బందితో కలిపి మొత్తం 28 మంది సభ్యులు ఉంటారు.
    • బాధ్యతలు : ఆహార కల్తీకి పాల్పడే వారిని గుర్తించడం, నిఘా ఉంచడం, దాడులు నిర్వహించడం, నిందితులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం వీరి ప్రధాన బాధ్యత.
    • సమన్వయం: ఈ బృందం ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో దాడులు నిర్వహిస్తూ, సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణను నిర్ధారిస్తుంది

    ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఇన్‌స్పెక్టర్లు ఎన్.రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, అంజయ్య, సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్లు రమ్య, అభిలాష్, అఖిల్, కృష్ణ, ఇతర బృందం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

    ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్

    ఆహార కల్తీ లేదా అసురక్షిత ఆహార పదార్థాల గురించి సమాచారం అందించడానికి ప్రజల కోసం ప్రత్యేకంగా 8712661212 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. పౌరులు తమ ఫిర్యాదులను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్ ద్వారా కూడా హెచ్-ఫాస్ట్ (H-FAST) టీమ్‌కు పంపవచ్చు.

    ఆహార కల్తీ అనేది ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే తీవ్రమైన నేరమని, దీనిని అరికట్టడంలో ఏమాత్రం ఉపేక్షించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కల్తీకి పాల్పడే వారిపై అత్యంత కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అనుమానిత ఆహార తయారీ కేంద్రాల గురించి సమాచారం అందిస్తూ పౌరులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.

    News/Telangana/H-FAST : హైదరాబాద్‌లో ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు హెచ్-ఫాస్ట్.. ఫిర్యాదు చేయండి ఇలా
