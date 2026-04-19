    హైదరాబాద్‌లో రోజుకు ఎన్ని వేల వాటర్ ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి?

    హైదరాబాద్‌లో నీటి కొరత లేకుండా అధికారులు ఏరాట్లు చేస్తున్నారు. వేసవి దృష్ట్యా ప్రత్యేకంగా ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.

    Published on: Apr 19, 2026 7:18 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై & సీవరేజ్ బోర్డ్ (HMWS&SB) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి బోర్డ్ వేసవి కార్యాచరణ ప్రణాళికను సమీక్షించారు. నగరవ్యాప్తంగా సమర్థవంతమైన సరఫరా నిర్వహణను నిర్ధారిస్తూ, నీటి కొరత, లో ప్రెజర్ సంబంధించిన ఫిర్యాదులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    సీనియర్ అధికారులతో జరిపిన సమీక్షలో అశోక్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే, వేసవి కాలానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చాలా ముందుగానే పూర్తి చేశామని తెలిపారు. గత నాలుగేళ్ల విశ్లేషణ ప్రకారం ట్యాంకర్ల డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగిందని, జనవరి 2021లో సుమారు 52,000గా ఉన్న డిమాండ్ 2026 నాటికి దాదాపు 1.08 లక్షలకు చేరిందని, ముఖ్యంగా మార్చి నెలలో ఈ డిమాండ్ మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ఈ పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, గత ఏడాదితో పోలిస్తే మొత్తం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది. నగరంలో దాదాపు 80 శాతం ప్రాంతానికి ట్యాంకర్ల అవసరం లేకుండా పైపుల ద్వారా నీటి సరఫరా క్రమం తప్పకుండా అందుతుండగా, సుమారు 20 శాతం ప్రాంతాలలో అధిక డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. భూగర్భ జలమట్టాలు పడిపోవడం, ఎత్తైన భవనాలు వేగంగా పెరగడం వల్ల ఎస్ఆర్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కూకట్‌పల్లి వంటి ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు ట్యాంకర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు.

    ప్రస్తుతం, ప్రతిరోజూ సుమారు 11,000 ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి, ఇందులో 80–90% డిమాండ్ కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. మొత్తం 14 లక్షల నీటి కనెక్షన్లలో, దాదాపు 48,000 మంది వినియోగదారులు ట్యాంకర్ సేవలపై ఆధారపడి ఉన్నారు. ఈ చిన్న వర్గమే అసమానంగా అధిక సంఖ్యలో బుకింగ్‌లను కలిగి ఉంది. హైదరాబాద్‌కు రోజువారీ నీటి సరఫరా 560–570 MLD వద్ద స్థిరంగా ఉంది. సరఫరా కొరత కంటే ఎక్కువగా భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడమే ప్రధాన ఆందోళన అని శ్రీ రెడ్డి అన్నారు. దీనిని పరిష్కరించడానికి, ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్లను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూనే, డిమాండ్‌ను బట్టి మూడు షిఫ్టులలో 90 వాటర్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసి నడుపుతున్నారు.

    నీటి వృథా ఉదంతాలను నివేదించేలా పౌరులను ప్రోత్సహించడానికి, అధికంగా నీటిని తోడటం, వాహనాలు కడగడం, త్రాగునీటి దుర్వినియోగం వంటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి 'పానీ యాప్'ను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయనున్నారు. ఈ అమలుకు సహకరించడంలో వాలంటీర్లను కూడా భాగస్వాములను చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి వర్షపు నీటి నిల్వ గుంతల నిర్మాణం ప్రాముఖ్యతను అధికారులు నొక్కి చెబుతున్నారు, ట్యాంకర్లపై ఆధారపడిన ప్రాంతాలలో వీటిని తప్పనిసరి చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గృహాలలో ఇప్పటికే వేలాది ఇలాంటి నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి, మరియు బహిరంగ ప్రదేశాలలో వర్షపు నీటి సేకరణను విస్తరించడానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.

    రాబోయే 45 రోజులు కీలకమైనవని అభివర్ణిస్తూ, లీకులను సరిచేయడం, షవర్ వాడకాన్ని తగ్గించడం, అనవసర వినియోగాన్ని నివారించడం వంటి సాధారణ చర్యలను పాటించడం ద్వారా కనీసం 20 శాతం నీటిని పొదుపు చేయాలని అశోక్ రెడ్డి పౌరులను కోరారు. నగరానికి గోదావరి నది నీటిని తీసుకువచ్చే పనులు వేగంగా పురోగమిస్తున్నాయని, వచ్చే ఏడాది నాటికి సరఫరాను పెంచే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/హైదరాబాద్‌లో రోజుకు ఎన్ని వేల వాటర్ ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి?
