గోల్కొండ బోనాలు 2026: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక ప్రకటన.. ఆ రూట్లలో వెళ్తున్నారా?
గోల్కొండ బోనాలు 2026 సందర్భంగా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. దారి మళ్లింపు, పార్కింగ్ ఏర్పాట్ల గురించి ప్రకటన చేశారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే శ్రీ జగదాంబ మహాకాళి గోల్కొండ బోనాల జాతర ఉత్సవాలకు నగరం సిద్ధమైంది. 2026 జూలై 19, జూలై 23, జూలై 26 తేదీలలో జరిగే ఈ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని గోల్కొండ కోట పరిసర ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బోనాల ఉత్సవాలు జరిగే మూడు రోజుల పాటు (జూలై 19, 23, 26 తేదీలలో) ఉదయం 6:00 గంటల నుండి రాత్రి 10:00 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమల్లో ఉంటాయి. గోల్కొండ కోటకు వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, కోటకు వెళ్లే అన్ని ప్రధాన రహదారుల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరించారు. అందువల్ల వాహనదారులు, సాధారణ ప్రయాణికులు ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని, తద్వారా సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
భక్తుల సౌకర్యార్థం ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక పార్కింగ్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. భక్తులు తమ వాహనాలను కేటాయించిన నిర్దేశిత పార్కింగ్ స్థలాల్లోనే పార్క్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పార్కింగ్ స్థలాలను సులభంగా కనుగొనడానికి ట్రాఫిక్ సైన్బోర్డ్లపై ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు తమ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా ఈ క్యూఆర్ కోడ్లను స్కాన్ చేసి, తమకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న పార్కింగ్ సదుపాయాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
వాహనాలను పార్కింగ్ చేసిన తర్వాత, భక్తులు అక్కడి నుండి గోల్కొండ కోట వరకు కాలినడకన వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వృద్ధులు, పిల్లలు ఉన్నవారు ముందే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది. గోల్కొండ, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల గుండా ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే ఉద్యోగులు, సాధారణ వాహనదారులు పీక్ అవర్స్లో ఈ రూట్లలో ప్రయాణించకుండా తమ ప్రయాణాన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇది నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను తగ్గించడమే కాకుండా, ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల రాకపోకలు సజావుగా సాగడానికి దోహదపడుతుంది.
ప్రయాణంలో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురైనా, లేదా సమాచారం కావాలన్నా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారిక హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626 ను సంప్రదించవచ్చు.
బోనాల వేడుకలు సురక్షితంగా, ప్రశాంతంగా, ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ముగిసేందుకు ప్రజలు, భక్తులు ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి పూర్తిగా సహకరించాలని ఉన్నతాధికారులు కోరారు. పోలీసులు సూచించిన మళ్లింపులను, నిబంధనలను పాటించి భాగ్యనగర బోనాల ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విజ్ఞప్తి చేసింది.
ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లు
రామ్దేవ్గూడ వద్ద మళ్లింపు: నార్సింగి, సన్ సిటీ, లంగర్ హౌజ్ ల నుండి షేక్పేట్, ఫిల్మ్ నగర్, గచ్చిబౌలి వైపు (మక్కై దర్వాజా - గోల్కొండ కోట - బంజారా దర్వాజా మీదుగా) వెళ్లే వాహనాలను రామ్దేవ్గూడ వద్ద లంగర్ హౌజ్ - బాలికా భవన్ - నానల్ నగర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
బంజారా దర్వాజా వెలుపల మళ్లింపు: ఫిల్మ్ నగర్, షేక్పేట్ నుండి బంజారా దర్వాజా - మక్కై దర్వాజా మీదుగా వెళ్లే వాహనాలను బంజారా దర్వాజా వెలుపల అల్జాపూర్ రోడ్ - నెక్నాంపూర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
లంగర్ హౌజ్ X రోడ్ వద్ద మళ్లింపు: మొగల్ కా నాలా నుండి లంగర్ హౌజ్ - ఫతే దర్వాజా - గోల్కొండ కోట వైపు వచ్చే సాధారణ ట్రాఫిక్ను లంగర్ హౌజ్ X రోడ్ వద్ద బాలికా భవన్ - నానల్ నగర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు
భక్తుల వాహనాల కోసం రూట్లను బట్టి కింది విధంగా పార్కింగ్ స్థలాలను కేటాయించారు.
రామ్దేవ్గూడ నుండి మక్కై దర్వాజా మీదుగా వచ్చే వాహనాల కోసం: అషూర్ ఖానా నుండి ఆర్మీ సెంట్రీ పోస్ట్ వరకు: ద్విచక్ర వాహనాలు. ఆర్టిలరీ సెంటర్: ద్విచక్ర వాహనాలు, బస్సులు.
లంగర్ హౌజ్ నుండి ఫతే దర్వాజా మీదుగా వచ్చే వాహనాల కోసం: హుడా (HUDA) పార్క్, ఫతే దర్వాజా: ద్విచక్ర వాహనాలు. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల : ద్విచక్ర వాహనాలు. ఒవైసీ గ్రౌండ్: ద్విచక్ర, త్రిచక్ర, నాలుగు చక్రాల వాహనాలు.
షేక్పేట్ నుండి బంజారా దర్వాజా మీదుగా వచ్చే వాహనాల కోసం: హాకీ గ్రౌండ్, గోల్కొండ: నాలుగు చక్రాల వాహనాలు. ఒవైసీ గ్రౌండ్, గోల్కొండ: నాలుగు చక్రాల వాహనాలు. ఏరియా హాస్పిటల్, గోల్కొండ: ద్విచక్ర వాహనాలు. దక్కన్ పార్క్, 7 టంబ్స్: నాలుగు చక్రాల వాహనాలు, బస్సులు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More