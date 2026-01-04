Edit Profile
    హైదరాబాద్ పోలీసుల సంక్రాంతి సేఫ్టీ అలర్ట్.. చైనా మాంజాలపై వార్నింగ్!

    సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు జనాలకు పలు సూచనలు చేశారు. మరోవైపు పతంగుల కోసం చైనా మాంజాలు వాడొద్దని హెచ్చరించారు.

    Published on: Jan 04, 2026 6:31 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    సంక్రాంతి పండుగ సమీపిస్తున్న కొద్దీ, హైదరాబాద్ నుండి చాలా కుటుంబాలు తమ స్వస్థలాలకు ప్రయాణిస్తాయి. చాలా రోజులు తమ ఇళ్లను తాళం వేసి ఉంచుతాయి. దీంతో హైదరాబాద్ పోలీసులు సూచలను జారీ చేశారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపారు. ఊర్లకు వెళ్ళే ముందు, మీ సమీప పోలీస్ స్టేషన్ లేదా బీట్ ఆఫీసర్‌కు తెలియజేయమని పౌరులను కోరుతున్నట్టుగా హైదరాబాద్ పోలీసులు వెల్లడించారు. తద్వారా పోలీస్ సిబ్బంది సాధారణ గస్తీలో భాగంగా అలాంటి ఇళ్లను నిఘా ఉంచగలుగుతారని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

    హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్
    హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్

    అదే సమయంలో ప్రయాణించేటప్పుడు నగదు, బంగారం లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచవద్దని సీపీ సజ్జనార్ సలహా ఇచ్చారు. దయచేసి వాటిని బ్యాంకు లాకర్లలో లేదా ఇతర సురక్షిత ఏర్పాట్లలో భద్రపరచుకోవాలని సూచించారు. దొంగతనాలను నివారించడంలో, పండుగను మనశ్శాంతితో జరుపుకొనేందుకు ఈ సాధారణ జాగ్రత్తలు చాలా సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు.

    'ఆధునిక పోలీసింగ్ నేరాలకు ప్రతిస్పందించడం గురించి మాత్రమే కాదు, వాటిని నివారించడం గురించి కూడా. హైదరాబాద్ పోలీసులు మీ ఇళ్ల భద్రతకు కట్టుబడి ఉన్నారు. పండుగ కాలంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి ప్రజల సహకారం చాలా అవసరం. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 100కు డయల్ చేయండి.' అని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు.

    చైనా మాంజాలపై వార్నింగ్

    చైనా మాంజాలను వాడకండని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించారు. నిషేధించిన చైనా మాంజా విక్రయాలు మీ దృష్టికి వస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలన్నారు. మీ సరదా కోసం చైనా మాంజాలను వాడితే.. అవి ఎదుటివారికి ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదముందని చెప్పారు.

    'నిషేధించిన చైనా మాంజాను వాడొద్దు. ప్రాణాంతకమైన చైనా మాంజాతో పతంగులు ఎగురవేయవద్దు. చైనా మాంజా వాడకానికి దూరంగా ఉండండి. విక్రయాలకు సంబంధించి సమాచారం అందించండి. ద్విచక్రవాహనదారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఫుల్ హెల్మెట్ ధరించడం ద్వారా ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.' అని హైదరాబాద్ పోలీసులు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

