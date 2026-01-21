వచ్చేవారం వేసవి ప్రారంభ సంకేతాలు.. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగే అవకాశం!
హైదరాబాద్లో వచ్చే వారం నుండి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేసవికాలం ప్రారంభ సంకేతాలు చూస్తారని అంటున్నారు.
వచ్చేవారం హైదరాబాద్ వాసులు వేసవి కాలం ప్రారంభ సంకేతాలను చూడటం ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో వేసవి కాలం మొదటి సంకేతాలు వచ్చేవారం నుంచి అనుభవించే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ అంచనా వేశారు. శీతాకాలం ఇంకా 14 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉందని అన్నారు.
తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ ప్రకారం, జనవరి చివరి నాటికి పగటి ఉష్ణోగ్రత 31-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాబోయే 4-5 రోజులు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 14 నుంచి 16 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత అది పెరుగుతుందని అన్నారు.
ప్రస్తుతం నగరంలో నమోదైన కనిష్ట, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 19.5, 29.5 డిగ్రీల సెల్సియస్. ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఖైరతాబాద్లో నమోదవుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో త్వరలో వేసవి కాలం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేసినప్పటికీ, భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ఈ సీజన్కు సంబంధించి ఎటువంటి సూచనను జారీ చేయలేదు.
జనవరి 24 వరకు నగరంలో ఉదయం లేదా రాత్రి వేళల్లో పొగమంచు/మబ్బు పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హైదరాబాద్ తెలిపింది.
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే చలి తీవ్రత కాస్త తగ్గింది. కానీ దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. కొన్ని జిల్లాల్లో, పొగమంచు చాలా తీవ్రంగా ఉంది. రాత్రి, ఉదయం బయటకు అడుగు పెట్టడానికి ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అధిక పీడన వ్యవస్థ వాతావరణ మార్పులకు కారణమవుతోంది. ఉత్తరం నుండి వీచే చల్లని గాలులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తున్నాయి. మరికొన్ని రోజులు దట్టమైన పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
పొగమంచు కారణంగా హైవే ప్రయాణం ప్రమాదకరంగా మారింది. ఇటీవల ఉదయం విమానాలు రద్దు కూడా అయ్యాయి. తెలంగాణను ముఖ్యంగా తూర్పు జిల్లాలను దట్టమైన పొగమంచు తాకుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ఇతర ప్రాంతాలలో తీవ్రమైన పొగమంచు ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో చలి తీవ్రత తగ్గింది. ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత 13.7 డిగ్రీలు, మెదక్లో 13.8 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఇతర కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15.6 డిగ్రీలు నుండి 18.2 డిగ్రీలు వరకు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33.8 డిగ్రీలుగా నమోదైంది.