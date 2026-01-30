రిటైల్ లీజింగ్లో హైదరాబాద్ రికార్డు: 8.9 మిలియన్ చదరపు అడుగులతో దేశంలోనే టాప్
2025లో భారత రిటైల్ రంగం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. రికార్డు స్థాయిలో 8.9 మిలియన్ చదరపు అడుగుల లీజింగ్తో హైదరాబాద్ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, జెన్-జీ (Gen Z) అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వస్తున్న కొత్త ఫార్మాట్లు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణమని సీబీఆర్ఈ (CBRE) నివేదిక వెల్లడించింది.
భారతదేశ రిటైల్ రంగంలో భాగ్యనగరం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. 2025 ఏడాదికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా రిటైల్ లీజింగ్ (Retail Leasing) 8.9 మిలియన్ చదరపు అడుగుల మార్కును తాకగా, ఇందులో హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ నగరాలు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ముఖ్యంగా కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన వాణిజ్య స్థలాల్లో (New Supply) హైదరాబాద్ ఏకంగా 52 శాతం వాటాను కైవసం చేసుకుని దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచింది.
హైదరాబాద్ దూకుడు.. గణాంకాలు ఇవే!
సీబీఆర్ఈ (CBRE) తాజాగా విడుదల చేసిన 'ఇండియా రిటైల్ ఫిగర్స్ H2 2025' నివేదిక ప్రకారం.. 2024తో పోలిస్తే 2025లో కొత్త రిటైల్ సరఫరా 268 శాతం వృద్ధి చెంది 4.3 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు చేరుకుంది. ఈ కొత్త సరఫరాలో హైదరాబాద్ వాటా 52 శాతం కాగా, ముంబై 30 శాతం, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ 18 శాతంతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
2025 ద్వితీయార్థంలో (జూలై-డిసెంబర్) జరిగిన 5.6 మిలియన్ చదరపు అడుగుల లీజింగ్లో కూడా హైదరాబాద్ 34 శాతంతో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.
మారుతున్న షాపింగ్ శైలి.. జెన్-జీ ఎఫెక్ట్
కేవలం వస్తువులను కొనడమే కాకుండా, ఒక సరికొత్త అనుభూతిని (Experience) కోరుకునే కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతుండటమే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణమని నివేదిక విశ్లేషించింది. ముఖ్యంగా జెన్-జీ (Gen Z) కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించిన స్టోర్ ఫార్మాట్లు, కియోస్క్లు, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్లు రిటైల్ రంగాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నాయి.
ఏఐ (AI) సాంకేతికత వినియోగం కూడా ఈ రంగంలో పెరిగింది. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా స్టైలింగ్ను సూచించడం (Hyper-personalised styling), వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్స్ వంటి ఫీచర్లు కస్టమర్లను అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.
మాల్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లు
షాపింగ్ మాల్స్లోని ఉపయోగించని ఖాళీ స్థలాలను (Windowless dead spaces) ఇప్పుడు హైటెక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లుగా మారుస్తున్నారు. వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), గేమిఫైడ్ లాయల్టీ సిస్టమ్స్ వంటివి మాల్స్కు వచ్చే వారి సంఖ్యను పెంచడమే కాకుండా, పక్కనే ఉండే రెస్టారెంట్లకు (F&B) కూడా మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయని సీబీఆర్ఈ ఇండియా చైర్మన్ అన్షుమన్ మ్యాగజైన్ పేర్కొన్నారు.
ఏ రంగాలు ముందంజలో ఉన్నాయి?
- ఫ్యాషన్ & అపెరల్: మొత్తం లీజింగ్లో 48 శాతంతో ఈ విభాగం అగ్రస్థానంలో ఉంది.
- డి2సి (D2C) బ్రాండ్లు: ఆన్లైన్ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు ఆఫ్ లైన్ స్టోర్లపై దృష్టి పెట్టడంతో వీటి వాటా 27 శాతానికి చేరింది.
- ఆహార రంగం (F&B): సుమారు 12 శాతం వాటాతో రెస్టారెంట్లు, కేఫ్ లు తమ ఉనికిని చాటుకున్నాయి.
- జ్యువెలరీ: 8 శాతం వాటాతో బంగారం, ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్ బ్రాండ్లు విస్తరిస్తున్నాయి.
తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, ఆదాయపు పన్ను సవరణలు, జీఎస్టీ హేతుబద్ధీకరణ వంటి సానుకూల అంశాల వల్ల భారత్లో రిటైల్ వినియోగం పెరిగిందని, తద్వారా అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు కూడా మన దేశంపై మక్కువ చూపుతున్నాయని సీబీఆర్ఈ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రామ్ చందనాని వివరించారు.