    మే 20 వరకు తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. ఐఎండీ హెచ్చరిక

    IMD Weather Alert : తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మే 20 వరకు తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, ఐఎండీ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

    Published on: May 17, 2026 6:36 PM IST
    By Anand Sai
    మే 20 వరకు తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41-44 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. డీహైడ్రేషన్, వేడి సంబంధిత అనారోగ్యాల పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య అధికారులు సూచించారు.

    ఐఎండీ హెచ్చరిక
    ముఖ్యంగా శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడేవారి వంటి బలహీన వర్గాల వారికి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సుదీర్ఘ పొడి వాతావరణంలో డీహైడ్రేషన్, వేడి సంబంధిత అనారోగ్యాల తీవ్రమైన ప్రమాదంపై ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయట తిరగడాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలని, తేలికపాటి కాటన్ దుస్తులు ధరించాలని, నీరు, ఓఆర్ఎస్, నిమ్మకాయ నీటిని తీసుకోవాలని తెలిపారు. శరీరంలో తగినంత నీటిని నిలుపుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

    వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినప్పుడు వీచే వడగాలులు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఒక్కోసారి ఇవి ప్రాణాంతకంగా కూడా మారవచ్చు. వడగాలుల బారిన పడకుండా ఉండటానికి, ఎండ తీవ్రతను తట్టుకోవడానికి క్రింది జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.

    • ఎక్కువగా నీరు తాగాలి: దాహం వేయకపోయినా సరే, రోజంతా తరచుగా నీరు తాగుతూ ఉండాలి.
    • ఓఆర్‌ఎస్, సహజ పానీయాలు: ఓఆర్‌ఎస్ పొడి కలిపిన నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, బార్లీ నీళ్లు వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన గ్లూకోజ్, లవణాలను అందిస్తాయి.
    • దూరంగా ఉంచాల్సినవి: టీ, కాఫీ, కార్బోనేటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలి. ఇవి శరీరంలోని నీటి శాతాన్ని మరింత వేగంగా తగ్గించేస్తాయి.
    • మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్లొద్దు: ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లకపోవడం మంచిది.
    • నీడ పట్టున విశ్రాంతి: ఎండలో పనిచేసే కూలీలు, రైతులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు మధ్యాహ్న సమయంలో కాసేపు చెట్ల నీడన లేదా చల్లని ప్రదేశాలలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
    • వాహనాల్లో పిల్లలను వదిలి వెళ్లొద్దు: ఎండలో పార్క్ చేసిన కార్లు, ఇతర వాహనాల్లో పిల్లలను గానీ, పెంపుడు జంతువులను గానీ అస్సలు ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే కారు లోపల వేడి చాలా వేగంగా ప్రాణాంతక స్థాయికి చేరుకుంటుంది.
    • దుస్తుల ఎంపిక: లేత రంగులో ఉండే, వదులైన కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి. ఇవి గాలి ఆడేలా చేసి శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతాయి.
    • రక్షణ కవచాలు: బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఖచ్చితంగా గొడుగు వాడాలి లేదా తలకు టోపీ/రుమాలు చుట్టుకోవాలి. కళ్ల రక్షణ కోసం సన్ గ్లాసెస్ మరియు చర్మానికి సన్‌స్క్రీన్ లోషన్ రాసుకోవడం మంచిది.
    • తేలికపాటి ఆహారం: వేసవిలో జీర్ణశక్తి మందగిస్తుంది. కాబట్టి త్వరగా అరిగే తేలికపాటి ఆహారాన్ని, తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలి.
    • తాజా పండ్లు: పుచ్చకాయ, కర్బూజ, కీరదోస, నారింజ వంటి నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లను రోజూ తినాలి.
    • నిల్వ ఉన్న ఆహారం వద్దు: ఎండల వల్ల ఆహారం త్వరగా పాడవుతుంది. కాబట్టి నిల్వ ఉన్న, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న, వేపుడు పదార్థాలను తినకపోవడమే మంచిది.
      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/మే 20 వరకు తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. ఐఎండీ హెచ్చరిక
