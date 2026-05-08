పుచ్చకాయ మరణాలు: ఒకే కుటుంబంలో నలుగురి మృతి వెనుక ఎలుకల మందు గుట్టు రట్టు
దక్షిణ ముంబైలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందిన కేసులో సంచలన మలుపు చోటుచేసుకుంది. వారు తిన్న పుచ్చకాయలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఎలుకల మందు (జింక్ ఫాస్ఫైడ్) ఉన్నట్లు ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో వెల్లడైంది. తొలుత ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అని భావించిన ఈ ఘటనలో విష ప్రయోగం కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
ముంబైలోని పైధోని ప్రాంతంలో గత నెలలో జరిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి కేసు ఇప్పుడు పోలీసులను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. తొలుత ఇది సాధారణ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అని అందరూ భావించినప్పటికీ, తాజాగా వచ్చిన ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ (FSL) నివేదిక అసలు నిజాన్ని బయటపెట్టింది. ఆ కుటుంబం ప్రాణాలు తీసింది కేవలం ఆహార లోపం కాదు, వారు తిన్న పుచ్చకాయలో కలిసిన 'జింక్ ఫాస్ఫైడ్' అనే ఎలుకల మందు అని తేలింది.
ఆ రాత్రి అసలేం జరిగింది?
ఇస్మాయిల్ కుర్తే రోడ్లోని ఘరీ మొహల్లాలో నివసించే అబ్దుల్లా డొకాడియా (44) కుటుంబం, ఏప్రిల్ 25 రాత్రి తమ బంధువులకు విందు ఇచ్చారు. రాత్రి 11:30 గంటలకు బంధువులంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, అబ్దుల్లా తన భార్య నస్రిన్ (35), కుమార్తెలు ఆయేషా (16), జైనబ్ (13)తో కలిసి ఇంట్లో ఉన్న పుచ్చకాయను కోసి తిన్నారు. తెల్లవారుజామున 1 గంట సమయంలో పుచ్చకాయ తిన్న కొద్దిసేపటికే అందరికీ తీవ్రమైన వాంతులు, విరోచనాలు మొదలయ్యాయి. పరిస్థితి విషమించడంతో వారిని వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుండి జేజే ఆసుపత్రికి తరలించారు. దురదృష్టవశాత్తు, చికిత్స పొందుతూ మరుసటి రోజే నలుగురూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో షాకింగ్ నిజాలు
మృతుల శరీర భాగాలను (Viscera) పరీక్షించిన నిపుణులు విస్తుపోయే విషయాలను వెల్లడించారు. "మృతుల కాలేయం, మూత్రపిండాలు, కడుపులోని పదార్థాలు, పొత్తికడుపు కొవ్వు నమూనాల్లో జింక్ ఫాస్ఫైడ్ ఆనవాళ్లు కనిపించాయి" అని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రవీణ్ ముండే ధృవీకరించారు. అంతేకాకుండా, వారు తిన్న పుచ్చకాయ నమూనాలను పరీక్షించగా అందులో కూడా ఈ విషపూరిత రసాయనం ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే ఇంట్లో ఉన్న మిగిలిన ఆహార పదార్థాల్లో ఎలాంటి విషం లేకపోవడం గమనార్హం.
ప్రమాదమా? లేక కుట్రనా?
జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అనేది ఎలుకలను చంపడానికి వాడే అత్యంత శక్తివంతమైన విషం. ఇది శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫాస్ఫైన్ వాయువును విడుదల చేసి అంతర్గత అవయవాలను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది. అయితే, ఈ ఎలుకల మందు పుచ్చకాయలోకి ఎలా వచ్చిందనేది ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది.
"ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేదా ఎవరైనా కావాలని చేశారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఆ కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకునేంత బలమైన కారణాలేవీ మాకు కనిపించడం లేదు" అని మరో పోలీస్ అధికారి పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా ఇళ్లలో ఎలుకల బెడద ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మందులు వాడుతుంటారు. పొరపాటున పుచ్చకాయ కోసే కత్తికి లేదా ఆ పండు పైన ఈ మందు అంటుకుని ఉండవచ్చనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పోలీసుల తదుపరి చర్యలు
జేజే మార్గ్ పోలీసులు ఇప్పటికే బంధువులు, పొరుగువారి స్టేట్మెంట్లను రికార్డ్ చేశారు. ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్లతో సంప్రదింపులు జరిపి, ఈ విషం శరీరంలోకి ఏ విధంగా ప్రవేశించి ఉండవచ్చనే దానిపై లోతైన విశ్లేషణ చేస్తున్నారు. ఒకేసారి నలుగురు ఆరోగ్యవంతులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎంత ప్రమాదకరం?
జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అనేది ఎలుకలను నివారించడానికి వాడే ఒక రకమైన పురుగుమందు (Rodenticide). ఇది మనుషులు తీసుకుంటే కడుపులో యాసిడ్తో కలిసి విషపూరితమైన ఫాస్ఫైన్ వాయువును విడుదల చేస్తుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులు, గుండె మరియు కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపి మరణానికి దారితీస్తుంది.
2. పుచ్చకాయలో విషం ఉందని ఎలా తెలిసింది?
మృతుల అంతర్గత అవయవాల (Viscera) పరీక్షతో పాటు, వారు తిన్న పుచ్చకాయ ముక్కలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపగా, ఆ పరీక్షల్లో జింక్ ఫాస్ఫైడ్ ఉన్నట్లు పాజిటివ్ అని తేలింది.
3. పోలీసులు ఏ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు?
ఇది కేవలం పొరపాటున జరిగిన ప్రమాదమా (Accidental poisoning) లేక ఎవరైనా కుట్ర పూరితంగా విషం కలిపారా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఆత్మహత్య చేసుకునే ఆస్కారం లేదని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.
4. ఈ ఘటన ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది?
ఈ ఘటన దక్షిణ ముంబైలోని పైధోని ప్రాంతంలో ఏప్రిల్ 25వ తేదీ రాత్రి జరిగింది. చికిత్స పొందుతూ ఏప్రిల్ 26, 27 తేదీల్లో కుటుంబ సభ్యులంతా మరణించారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More