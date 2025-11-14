Edit Profile
    జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం : 2 సార్లు ఓటమి... ఈసారి విక్టరీ.....! నవీన్ యాదవ్ ప్రస్థానం ఇదే

    జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన నవీన్ యాదవ్ విక్టరీ కొట్టారు.  చాలా ఏళ్లుగా రాజకీయంగా పోరాటం చేస్తున్న నవీన్ యాదవ్… తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి తన కలను నెరవేర్చుకున్నారు.

    Published on: Nov 14, 2025 12:23 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో నవీన్ యాదవ్ దాదాపుగా విజయం సాధించారు. 24,658 ఓట్ల తేడాతో భారీ విక్టరీని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ విజయంతో తొలిసారిగా నవీన్ యాదవ్… ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.

    నవీన్ యాదవ్
    నవీన్ యాదవ్

    అనూహ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ దక్కించుకున్న నవీన్ యాదవ్… విక్టరీని సొంతం చేసుకున్నారు. స్థానికుడైన నవీన్ యాదవ్…. గతంలో రెండు సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు. కానీ ఈసారి ఉపఎన్నికలో మాత్రం విజయం అందుకొని తొలిసారిగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టనున్నారు.

    రెండ్లు సార్లు ఓటమి… ఈసారి విక్టరీ

    జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి చెందిన నవీన్‌యాదవ్‌ (42)… చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్‌ కుమారుడు. బీ.ఆర్క్‌ (ఆర్కిటెక్చర్‌) చదివిన నవీన్ యాదవ్ చాలా ఏళ్లుగా నియోజకవర్గాన్ని అంటిపెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. గతంలో ఎంఐఎంలో పని చేసిన నవీన్ యాదవ్… ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చారు. చాలా ఏళ్లుగా స్వతంత్రగా పలు కార్యక్రమాలు చేస్తున్న నవీన్ యాదవ్…. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు.

    నవ యువ ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించిన నవీన్ యాదవ్…. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. స్థానిక నేతగా పేరొందిన నవీన్ యాదవ్…. ఎమ్మెల్యేగా గెలవటమే లక్ష్యంగా పెటుకున్నారు. ఇందుకోసం చాలా ఏళ్లుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ సఫలీకృతం కాలేదు. కానీ మాగటం గోపినాథ్ మృతితో వచ్చిన ఉపఎన్నికలో మాత్రం…. కాంగ్రెస్ నుంచి టికెట్ దక్కించుకుని తొలిసారిగా విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

    2009లో యూసుఫ్‌గూడ డివిజన్‌ నుంచి నవీన్ యాదవ్(ఎంఐఎం) కార్పొరేటర్‌గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఇక 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూహ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నుంచి మజ్లిస్‌ తరఫున పోటీ చేశారు. ఈ ఎన్నికలో కూడా నవీన్ యాదవ్ ఓడిపోయారు. 41,656 ఓట్లు సాధించి రెండో స్థానంతో నిలిచి గట్టిపోటీనిచ్చారు. ఇక 2018 ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం బరిలో ఉండకపోవటంతో… ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి నవీన్ యాదవ్ స్వతంత్రంగా పోటీ చేశారు. ఈసారి 18,817 ఓట్లతో సరిపెట్టుకున్నారు.

    2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరారు. కానీ పార్టీ టికెట్‌ ఇవ్వలేదు. ఇక ఇటీవల సిట్టింగ్‌ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ ఉపఎన్నిక కోసం పలువురి పేర్లు పరిశీలించినప్పటికీ… చివరికి నవీన్ యాదవ్ కే టికెట్ ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే.

