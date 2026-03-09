IRCTC : హైదరాబాద్ టు కూర్గ్, మైసూర్ - బడ్జెట్ ధరలో 6 రోజుల ట్రిప్..! ప్యాకేజీ వివరాలివే
హైదరాబాద్ నుంచి కూర్గ్, మైసూర్ టూర్ ప్యాకేజీ వచ్చేసింది. ఈ మార్చి నెలలోనే జర్నీ ఉంటుంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
సమ్మర్ ఎంట్రీ ఇవ్వటంతో చాలా మంది టూర్లు ప్లాన్ చేస్తుంటారు…! అయితే బడ్జెట్ ధరలోనే ఐఆర్సీటీసీ పలు ప్యాకేజీలను ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కర్ణాటకలోని మైసూర్, కూర్గ్ ప్రాంతాలను చూపించేందుకు ఓ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆపరేట్ చేసే ఈ ప్యాకేజీ… మార్చి 18వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
'కాఫీ విత్ కర్ణాటక' పేరుతో ఈ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఈ ప్యాకేజీలో తక్కువ ధరలో కర్ణాటక అందాలను చూడొచ్చు. మార్చి 18వ తేదీన కుదరకపోతే మరో తేదీలో కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి… తేదీలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. జర్నీ కంటే ముందుగానే టికెట్లను బుకింగ్ చేసుకోవాలి.
కూర్గ్లో పచ్చని ప్రకృతి, కాఫీ తోటలు, జలపాతాలను చూడొచ్చు.మైసూర్ రాజభవనాలు, చందనంతో చేసిన కళాఖండాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ రెండు ప్రాంతాలను కవర్ చేసేలా ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
టూర్ షెడ్యూల్ ఇలా….
- మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 7.05 గంటలకు (కాచిగూడ-మైసూరు ఎక్స్ప్రెస్ నెం: 12785) రైలు బయలుదేరుతుంది. రాత్రంతా జర్నీలో ఉంటారు.
- 2వ రోజు ఉదయం 9.30 గంటలకు మీరు మైసూరు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి కూర్గ్కు చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత అబ్బె జలపాతం, ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించొచ్చు. రాత్రికి కూర్గ్లోనే ఉంటారు.
- 3వ రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత తలకావేరి, భాగమండల, రాజా సీట్ పార్క్లను చూస్తారు. ఈ రాత్రి కూడా కూర్గ్లోనే బస చేస్తారు.
- 4వ రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మైసూర్కు బయలుదేరుతారు. దారిలో కావేరి నిసర్గధామ, టిబెటన్ మోనెస్టరీ, బృందావనం గార్డెన్స్లను సందర్శిస్తారు. రాత్రికి మైసూర్లోనే బస చేస్తారు.
- 5వ రోజు ఉదయం చాముండి హిల్స్, మైసూరు ప్యాలెస్లను సందర్శించిన తర్వాత, మధ్యాహ్నానికి రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు రైలు మైసూర్ నుంచి కాచిగూడకు బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- 6వ రోజు ఉదయం 5.40 గంటలకు మీరు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో మీ కూర్గ్-మైసూర్ ట్రిప్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఈ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే… కంఫర్ట్లో (3 ఏసీ )సింగిల్ అక్యుపెన్సీకి రూ. 34900,డబుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ. 19980, ముగ్గురు ప్రయాణిస్తే రూ. 15380 అవుతుంది. 5-11 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల పిల్లలకు బెడ్తో సహా రూ. 10930, బెడ్ లేకుండా రూ. 9810చెల్లించాలి. స్టాండర్డ్లో (స్లీపర్ బెర్త్) ఒక్కరు ప్రయాణిస్తే రూ. 32880, ఇద్దరు ప్రయాణిస్తే రూ. 17960, ముగ్గురు ప్రయాణిస్తే రూ. 13360 అవుతుంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు. ఇక్కడే టికెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏమైనా వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే 8287932229 / 8287932228 / 9701360701 ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.