హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డులో మీటర్ రీడర్లను తొలగిస్తున్నారా? ఇదిగో క్లారిటీ
హైదరాబాద్ జలమండలిలో మీటర్ రీడర్లను తొలగిస్తున్నారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై జలమండలి క్లారిటీ ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్(HMWS&SB)లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఏ మీటర్ రీడర్ను తొలగించబోమని, అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేసింది. మీటర్ రీడర్లు లేవనెత్తిన ఆందోళనలపై చర్చించేందుకు మంగళవారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహిస్తామని, తీసుకున్న నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తామని HMWS&SB మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు.
ముగ్గురు అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల మరణాల నేపథ్యంలో మీటర్ రీడర్లు తమను క్రమబద్ధీకరించాలని కొత్తగా డిమాండ్ చేస్తున్న తరుణంలో ఈ స్పష్టత వచ్చింది. ఈ విషయమై ప్రభుత్వానికి సంబంధిత ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు బోర్డు తెలిపింది. నవంబర్ 2025లో తెలంగాణ అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు, మీటర్ రీడర్లను ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (IFMIS) పోర్టల్లో చేర్చవచ్చా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత కోరుతూ బోర్డు ఆర్థిక విభాగానికి లేఖ రాసింది.
బిల్లింగ్, కలెక్షన్ ఏజెన్సీలు చేసే పనిని అవుట్సోర్సింగ్గా కాకుండా యాక్టివిటీ అవుట్సోర్సింగ్గా వర్గీకరించినందున, మీటర్ రీడర్లను IFMIS పరిధిలోకి తీసుకురావచ్చా లేదా అనే నిర్దిష్ట స్పష్టతను రావాల్సి ఉంది. ఏప్రిల్ 2026లో హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్&ఎస్బీ నుండి ఎంఏ&యుడి(ఇంజనీరింగ్) విభాగానికి పంపిన లేఖ ప్రకారం, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న 677 మంది మీటర్ రీడర్లకు గాను, ప్రతిపాదిత సంఖ్య 782గా ఉంది.
బహిరంగ టెండర్ల ద్వారా ఎంపిక చేసిన మ్యాన్పవర్ ఏజెన్సీల ద్వారా మీటర్ రీడర్లను నియమిస్తారు. మీటర్ రీడింగ్ లేదా డిస్కనెక్షన్ పని కోసం, చట్టబద్ధమైన సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు మినహాయించి, ఏజెన్సీలకు ఒక్కో మీటర్ రీడర్కు నెలకు రూ.15,600 చెల్లిస్తారు.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మీటర్ రీడర్లను ఐఎఫ్ఎమ్ఐఎస్ పోర్టల్లో చేర్చవచ్చా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత కోరుతూ బోర్డు ఎంఏ&యూడీ విభాగానికి మరో అభ్యర్థన చేసింది. అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ జీతాల విషయంపై, ఏజెన్సీలు హాజరు వివరాలను ఆలస్యంగా సమర్పించడం వల్ల బిల్లులను పరిశీలించి, క్లియర్ చేసే ప్రక్రియలో జాప్యం జరుగుతోందని బోర్డు తెలిపింది. అర్హత ఆధారంగా చెల్లింపులు విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
జేఏసీ అప్పీల్ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం నుండి స్పష్టత వచ్చే వరకు మ్యాన్పవర్ ఏజెన్సీలను నియమించే టెండర్ ప్రక్రియను నిలిపివేసినట్లు కూడా బోర్డు తెలిపింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More