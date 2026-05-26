టీజీపీఎస్సీ నుంచి కీలక అప్డేట్.. ఆ ఉద్యోగాల దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
TGPSC : తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులోని పోస్టుల దరఖాస్తుకు గడువు తేదీని పొడిగించింది.
తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(TGPSC) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (అనలిస్ట్ గ్రేడ్-II) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల చివరి తేదీని పొడిగిస్తున్నట్లు కమిషన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ పొడిగించిన గడువును ఉపయోగించుకుని అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
నోటిఫికేషన్ నెం. 01/OG/PC/2026 ప్రకారం.. మొదట ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 25 వరకు మాత్రమే సమయం ఇచ్చారు. అయితే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మే 18, 2026న జారీ చేసిన G.O.Ms.No.86 ప్రకారం గరిష్ట వయోపరిమితిని 34 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
దీంతో కొత్తగా అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు అవకాశం కల్పించేందుకుగానూ దరఖాస్తు గడువును జూన్ 2, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పొడిగిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
దరఖాస్తు విధానం
అభ్యర్థులు TGPSC అధికారిక వెబ్సైట్ (https://www.tspsc.gov.in) లో తమ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) ఐడీ ద్వారా లాగిన్ అయి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకోని అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, సవరించిన గడువులోగా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలని అధికారులు సూచించారు. ఎందుకంటే చివరి నిమిషంలో సర్వర్ బిజీ లేదా సాంకేతిక సమస్యలను వచ్చే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థులు జూన్ 2వ తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా వీలైనంత త్వరగా తమ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లను సమర్పించాలని టీజీపీఎస్సీ అధికారులు తెలిపారు. అర్హత, సిలబస్ పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పరిశీలించగలరు.
ముఖ్యమైన వివరాలు
- పోస్టు పేరు: అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (Analyst Grade-II)
- కొత్త దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జూన్ 2, 2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు)
- వయోపరిమితి సడలింపు: రిజర్వేషన్ వర్గాలకు (ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు) ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అదనంగా మరో 5 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.