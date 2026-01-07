Edit Profile
    కవిత రాజీనామాకు మండలి ఛైర్మన్ ఆమోదం - త్వరలో మరో ఉప ఎన్నిక..!

    శాసనమండలి సభ్యత్వానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత రాజీనామాను శాసనమండలి చైర్మన్‌ ఆమోదించారు. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 2021లో నిజామాబాద్‌ స్థానిక సంస్థల స్థానం నుంచి కవిత శాసనమండలికి ఎన్నికయ్యారు.

    Published on: Jan 07, 2026 7:13 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    శాసనమండలి సభ్యత్వానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఇచ్చిన రాజీనామాను శాసనమండలి చైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి ఆమోదించారు. 2021లో నిజామాబాద్‌ స్థానిక సంస్థల స్థానం నుంచి శాసనమండలికి ఎన్నికైన కవిత… బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి సెప్టెంబర్‌ 3న రాజీనామా చేశారు. అప్పట్నుంచి ఆమె రాజీనామా లేఖ పెండింగ్ లోనే ఉంది. పలుమార్లు మండలి ఛైర్మన్ ను కూడా కవిత కలిశారు. తన రాజీనామాను ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

    కవిత
    కవిత

    తాజాగా జరిగిన శాసనమండలి సమావేశాలకు కవిత హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆమె… తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంతో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నట్లు వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే తాను ఇచ్చిన రాజీనామాను వెంటనే ఆమోదించాలని మండలి ఛైర్మన్ కు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

    ఈ నేపథ్యంలో కవిత సమర్పించిన రాజీనామాను మండలి ఛైర్మన్ ఆమోదించారు. మంగళవారం నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చేలా ఆమోదించారు. కవిత రాజీనామాతో నిజామాబాద్‌ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఖాళీ అయినట్టు లెజిస్లేటివ్‌ సెక్రటరీ నరసింహాచార్యులు మంగళవారం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేశారు. ఖాళీ అయిన ఈ స్థానం వివరాలను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి అధికారికంగా పంపారు.

    త్వరలోనే ఉప ఎన్నిక..!

    కవిత రాజీనామా ఆమోదించటంతో త్వరలోనే నిజామాబాద్‌ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నిజానికి కవిత పదవీ కాలం మరో రెండేళ్ల పాటు ఉంది. కానీ ఆమె రాజీనామా చేయటంతో నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. దీనిపై ఎన్నికల సంఘం నుంచి అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంటుంది.

    కొత్త పార్టీ దిశగా…!

    బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన కవిత… సామాజిక తెలంగాణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆయా వర్గాలకు దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జాగృతి పేరుతో ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే తెలంగాణ జాగృతినే రాజకీయ పార్టీగా మార్చే దిశగా కవిత అడుగులు వేస్తున్నారు.

    ఉద్యమ ద్రోహులకు బీఆర్ఎస్ రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా మారిందని కవిత తీవ్ర విమర్శలు కూడా చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, అన్ని వర్గాల కోసం పని చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. 'అవమానభారంతో పుట్టింటి నుంచి అన్ని బంధనాలు తెంచుకుని మీ కోసం వస్తున్నా.. ఆశీర్వదించండి. తెలంగాణ జాగృతి.. రాజకీయ పార్టీగా మారుతుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాం. గొప్ప రాజకీయ శక్తిగా ఎదుగుతాను. వ్యక్తిగా సభ నుంచి వెళ్తున్నాను.. రాజకీయ శక్తిగా తిరిగి వస్తాను' అని ఇటీవలే శాసనమండలిలో కవిత భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు.

