416 గ్రామాల్లో భూ రీసర్వే కంప్లీట్.. మంత్రి పొంగులేటి కీలక కామెంట్స్
తెలంగాణ భూ రీసర్వే ఒక్క చిన్న తప్పు జరిగినా ఉపేక్షించమని మంత్రి పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు. 416 గ్రామాల్లో భూ రీసర్వే పూర్తయిందని ప్రకటించారు.
భూ రీసర్వే ప్రక్రియలో దొర్లే చిన్న పొరపాటు కూడా భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన భూ వివాదాలకు దారితీయకూడదని, ప్రతి భూ యజమానికి స్పష్టమైన హక్కులు, కచ్చితమైన హద్దులు కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని తెలంగాణ రాష్ట్ర రెవెన్యూ, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
తెలంగాణ సచివాలయం నుంచి భూ రీసర్వే పురోగతిపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ అధికారులతో మంత్రి ఉన్నత స్థాయి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే పురోగతి, రైతులకు ఎదురవుతున్న సమస్యలపై ఆయన సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు.
తరతరాలుగా నలుగుతున్న భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడానికే ప్రభుత్వం ఈ సమగ్ర భూ సర్వేను ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందని పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. అధికారులు ఎక్కడా నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వకుండా పారదర్శకత, కచ్చితత్వంతో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని సూచించారు.
'ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రెవెన్యూ రికార్డులను ప్రామాణికంగా తీసుకునే భూ సర్వేను ప్రారంభించాలి. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి భూ యజమానికి తప్పనిసరిగా నోటీసులు జారీ చేయాలి.' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పారు.
సర్వే పూర్తయిన గ్రామాల్లో భూ యజమానులకు కేటాయించే ప్రత్యేక భూదార్ నంబర్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ అన్నారు. నోటీసులు అందుకున్న రైతులకు తమ భూ హద్దులు, వైశాల్యంపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా సూచనలు ఉంటే వాటిని తెలియజేసేందుకు తగిన అవకాశం కల్పించాలన్నారు.
సర్వే విధానం, హద్దుల గుర్తింపు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార ప్రక్రియపై గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు స్పష్టమైన అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలన్నారు పొంగులేటి. తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపు 125 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్రభుత్వం సమగ్ర భూ రీసర్వేకు శ్రీకారం చుట్టిందన్నారు. అధునాతన డ్రోన్ సాంకేతికత, రోవర్లు మరియు జియో-కోఆర్డినేట్ల (Geo-ఆధారంగా భూముల కొలతలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.
తొలి దశలో 2,720 గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం భూ సర్వే చేపట్టింది. 416 గ్రామాల్లో సర్వే పూర్తయింది. 1000కి పైగా గ్రామాల్లో సర్వే మెుదలైంది. రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధరంగా భూ సర్వే ప్రారంభించాలని ఈ సందర్భంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పారు. సర్వే పూర్తయిన భూ యజమానులకు తప్పనిసరిగా నోటీసులు ఇవ్వాలన్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More