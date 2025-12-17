మూడో విడత పల్లె పోరులో పోలింగ్ శాతం 85.77.. డిసెంబర్ 22న బాధ్యతల స్వీకరణ
తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. మూడో విడతలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీనే హవా కొనసాగించింది. పోలింగ్ శాతం 85.77గా నమోదైంది.
తెలంగాణలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. దీంతో సర్పంచ్ ఎన్నికలు ముగిసినట్టైంది. మూడో విడుతలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జోరు కొనసాగించింది. హస్తం పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు చాలా పంచాయతీలు గెలిచారు. మూడో విడతలో భాగంగా 3752 గ్రామ పంచాయతీలకు, 28410 వార్డులకు పోలింగ్ జరగ్గా.. సర్పంచ్ పదవి కోసం 12,652 మంది, వార్డు మెంబర్లుగా 75,725 మంది బరిలో నిలిచారు.
ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ జరిగింది. 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేశారు. సుమారు 53 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 50,56,344 మంది అర్హత కలిగిన ఓటర్లలో 43,37,024 మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని 85.77 శాతం పోలింగ్ నమోదైందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
తెలంగాణ రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు డిసెంబర్ 14వ తేదీన జరిగిన విషయం తెలిసిందే. 85.86 శాతం ఓటర్లు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు. రెండో విడతలో 3,911 గ్రామ పంచాయతీలు, 29,917 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. సర్పంచ్ పదవులకు మొత్తం 12,782 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేయగా, వార్డు సభ్యుల పదవులకు 71,071 మంది పోటీ పడ్డారు. ఇక డిసెంబర్ 11న జరిగిన మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 84.28 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
డిసెంబర్ 22న బాధ్యతల స్వీకరణ
తెలంగాణలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచుల బాధ్యత స్వీకరణపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నది. ముందుగా నిర్ణయించిన తేదీ అయిన డిసెంబర్ 20ను రద్దు చేసింది. డిసెంబర్ 22వ తేదీని అపాయింటెడ్ డేగా ఖరారు చేసింది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ నుంచి అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది. ఈ కొత్త తేదీన నూతన సర్పంచులు పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 20వ తేదీన సరైన ముహూర్తాలు లేవనే కారణంతో తేదీలో మార్పులు చేయాలని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు. పరిశీలించిన ప్రభుత్వం.. అందరి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రమాణ స్వీకారం తేదీని రెండు రోజులు వాయిదా వేసింది.