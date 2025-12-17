పార్టీ మారినట్టు ఆధారాల్లేవ్.. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై తెలంగాణ స్పీకర్ తీర్పు!
ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వ్యవహారంలో దాఖలైన పిటిషన్లపై తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తీర్పు వెల్లడించారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్టుగా ఆధారాలు చూపలేకపోయారని తెలిపారు.
తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వ్యవహారానికి సంబంధించి పిటిషన్లపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తీర్పు వెలువరించారు. ఎమ్మెల్యేలపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లు కొట్టివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందులో బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి, ప్రకాశ్ గౌడ్, అరికెపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావు ఉన్నారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్టుగా ఆధారాలు చూపలేదని తీర్పులో చెప్పారు.
ఈ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్టుగా ఆధారాలు లేవన్న స్పీకర్.. అనర్హత వేటుకు తగిన ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. సాంకేతికంగా చూస్తే.. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నట్టుగా తెలిపారు. మెుత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేల గురించి అనర్హత పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. ఇందులో ఎనిమిది మందికి సంబంధించి విచారణ పూర్తి అయింది. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై దాఖలైన పిటిషన్ల మీద విచారణ పూర్తి కావాల్సి ఉంది. పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి, కాలే యాదయ్య, సంజయ్ కుమార్కు సంబంధించిన తీర్పు గురువారం వెల్లడించనున్నారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఫిరాయించిన 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ నేతలు పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. స్పీకర్ త్వరగా నిర్ణయం తీసుకునేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. ఇటీవల ఈ పిటిషన్పై సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించింది. స్పీకర్ మీద సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
జులై 31, 2025న అనర్హత పిటిషన్లపై 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్ను సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై మూడు నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంపై కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్ను కూడా బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసింది. ఈ సందర్భంగా విచారణ చేసిన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటారా? మేము తీసుకోవాలా ? అని తెలంగాణ స్పీకర్పై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు వ్యవహారంలో కోర్టుధిక్కరణ పిటిషన్పై తెలంగాణ స్పీకర్కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. స్పీకర్కు రాజ్యాంగ రక్షణ లేదని మేం ముందే చెప్పామని, న్యూ ఇయర్ ఎక్కడ జరుపుకోవాలో ఆయనే నిర్ణయించుకోవాలని సుప్రీం కోర్టు సీరియస్ అయింది.
ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఈ నెల 19వ తేదీన మరోసారి సుప్రీం కోర్టు విచారణ చేయనుంది. ఎనిమిది మందికి సంబంధించి విచారణ చేసిన తెలంగాణ స్పీకర్.. ఐదుగురికి సంబంధించి తీర్పు చెప్పారు. గురువారం మరో ముగ్గురికి సంబంధించిన తీర్పు రానుంది.