సికింద్రాబాద్ - తిరువనంతపురం మధ్య వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్…. ఏపీలో ఆగే స్టేషన్లు ఇవే
Secunderabad Thiruvananthapuram Special Train : ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరువనంతపురం సెంట్రల్కు వన్-వే స్పెషల్ రైలు (07099) నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైలు ఏపీలోని పలు స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కేరళ వైపు ప్రయాణించే రైలు ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఊరటనిచ్చే అప్డేట్ అందించింది. వివిధ మార్గాల్లో నెలకొన్న ప్రయాణికుల తీవ్ర రద్దీని నియంత్రించేందుకు, ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు గాను సికింద్రాబాద్ నుంచి కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురం సెంట్రల్కు ప్రత్యేకంగా వన్-వే స్పెషల్ రైలును నడపనుంది.
సికింద్రాబాద్ - తిరువనంతపురం , రైలు నెంబర్ - 07099 : 2026 నవంబర్ 4వ తేదీన (బుధవారం) సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి ఉదయం 05:40 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు (గురువారం) ఉదయం 11:30 గంటలకు తిరువనంతపురం సెంట్రల్ చేరుకుంటుంది.
ఈ వన్-వే ప్రత్యేక రైలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తూ పలు కీలక స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఆ వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి…
- తెలంగాణ - రాయలసీమ మార్గం : కాచిగూడ, మహబూబ్నగర్, గద్వాల, కర్నూలు సిటీ, ధోన్, అనంతపురం, ధర్మవరం, కదిరి, మదనపల్లె, పీలేరు, పాకాల, చిత్తూర్.
- తమిళనాడు రూట్ : కాట్పాడి, జోలార్పేటై, మొరప్పూర్, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, కోయంబత్తూర్.
- కేరళ మార్గం : పాలాక్కాడ్, ఒట్టప్పాలం, వడక్కంచేరి, త్రిసూర్, అలువా, ఎర్నాకుళం టౌన్, కొట్టాయం, సంగనాస్సేరి, తిరువల్ల, చెంగన్నూర్, మావేలికర, కాయంకుళం, కరుణాగపల్లి, కొల్లాం, వర్కల శివగిరి స్టేషన్లలో ఈ ట్రైన్ ఆగుతుంది.
శబరిమల యాత్ర ప్రారంభమవుతున్న వేళ కేరళ వైపు వెళ్లే భక్తులకు, సాధారణ ప్రయాణికులకు ఈ రైలు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. టికెట్ల బుకింగ్ మరియు ఇతర వివరాల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా ఐఆర్సిటీసీ (IRCTC) పోర్టల్ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More