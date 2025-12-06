Edit Profile
    హైదరాబాద్‌లో ఆపరేషన్ కవచ్.. అర్ధరాత్రి 5 వేల మంది పోలీసుల తనిఖీలు!

    హైదరాబాద్‌లో శాంతి భద్రతలను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆపరేషన్ కవచ్ పేరుతో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపడుతున్నారు.

    Published on: Dec 06, 2025 10:08 AM IST
    By Anand Sai
    ఆపరేషన్ కవచ్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు శుక్రవారం రాత్రి నగరంలో పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా టాస్క్ ఫోర్స్, సిటీ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్, స్థానిక పోలీసుల నుండి 5000 మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు. నగరంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు, అసాంఘిక శక్తుల కదలికలను నియంత్రించడమే ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యం అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ తెలిపారు.

    ఆపరేషన్ కవచ్
    'పౌరులలో భద్రత భావాన్ని పెంపొందించడానికి, ప్రోత్సహించడానికి జరుగుతున్న అతిపెద్ద ఆపరేషన్ ఇది. అసాంఘిక శక్తులలో భయాన్ని కలిగించడమే దీని లక్ష్యం.' అని సజ్జనార్ అన్నారు.

    ఆపరేషన్‌ను పర్యవేక్షించడానికి పోలీసులు 10 డ్రోన్‌లను మోహరించారు. హైదరాబాద్ సీపీ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుండి ఆపరేషన్‌ను పర్యవేక్షించారు. తరువాత సజ్జనార్ టోలిచౌకి, చార్మినార్‌ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు.

    హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనరేట్ అంతటా శాంతిభద్రతలను బలోపేతం చేయడానికి సమిష్టి ప్రయత్నంలో భాగంగా రాత్రి 10:30 గంటల నుండి ఆపరేషన్ కవచ్ అనే పేరుతో నాకాబందీ జరుగుతోందని సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనరేట్ చరిత్రలో మెుదటిసారిగా ఈ ఆపరేషన్‌లో 150 వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలలో 5,000 మంది పోలీసు సిబ్బంది ఏకకాలంలో కఠినమైన తనిఖీలు నిర్వహించారు.

    ​ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లో ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్, బ్లూ కోల్ట్స్, పెట్రోలింగ్ బృందాలు, అదనపు భద్రత, ట్రాఫిక్, టాస్క్ ఫోర్స్ విభాగాలు ఉన్నాయి. ​ప్రజా భద్రతను నిర్ధారించడానికి చేపట్టిన ఈ ప్రయత్నంలో పౌరుల సహకారాన్ని సీపీ సజ్జనార్ కోరారు. ఏదైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను 100కు డయల్ చేయాలని చెప్పారు.

