AI, EV, సేఫ్టీతో హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో విప్లవం: Routematic CEO శ్రీరామ్ కన్నన్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ
AI, EV సాంకేతికతలతో కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల రవాణాను Routematic సంస్థ ఎలా మారుస్తుందో దాని ఫౌండర్, CEO శ్రీరామ్ కన్నన్ వివరించారు. CO₂ తగ్గింపు, తెలంగాణ EV లక్ష్యం, హైదరాబాద్ 24x7 'మిడ్నైట్ మెట్రోపాలిస్' కోసం సురక్షిత మొబిలిటీ వ్యూహాలపై ఆయన హిందుస్తాన్ టైమ్స్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.
రూట్మేటిక్ ఫౌండర్, సీఈవో శ్రీరామ్ కన్నన్ హిందుస్తాన్ టైమ్స్తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. కాలుష్య ఉద్గారాల తగ్గింపు, 2030 నాటికి తెలంగాణ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లక్ష్యం నెరవేరడం, హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలో సురక్షిత మొబిలిటీ వ్యూహాలపై ఆయన పంచుకున్న వివరాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
1. AI-ఆధారిత సాంకేతికత, కార్పొరేట్ రవాణాలో మార్పు
ప్రశ్న: Routematic యొక్క పేటెంట్ పొందిన AI-ఆధారిత సాంకేతికత, రూట్ ఆప్టిమైజేషన్.. కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల రవాణా నమూనాను ప్రాథమికంగా ఎలా మారుస్తోంది? మీరు కొత్తగా ఏ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు?
శ్రీరామ్ కన్నన్: Routematic యొక్క ఎండ్-టు-ఎండ్ ఉద్యోగుల రవాణా ప్లాట్ఫారమ్, కంపెనీలు ఉద్యోగుల రవాణాను చూసే విధానంలో ప్రాథమిక మార్పును సూచిస్తుంది. ఒకప్పుడు కేవలం పాత ఖర్చుల కేంద్రంగా ఉన్న రవాణా, ఇప్పుడు సుస్థిరత (Sustainability), శ్రామిక శక్తి ఉత్పాదకత, సంస్థాగత పటిష్టత కోసం ఒక వ్యూహాత్మక సాధనంగా మారింది.
హైబ్రిడ్ పని విధానాలు, బహుళ-షిఫ్ట్ కార్యకలాపాలు సాధారణం కావడం వల్ల, భారతదేశంలోని ప్రముఖ సంస్థలు విశ్వసనీయంగా, స్కేలబుల్గా ఉండటమే కాకుండా, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా, పర్యావరణపరంగా బాధ్యతాయుతమైన రవాణా నమూనా కోసం మమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తున్నాయి.
మా అధునాతన AI టెక్నాలజీ స్టాక్ డిమాండ్, ఫ్లీట్ లభ్యత, డ్రైవర్ కేటాయింపు, వాహన ఆరోగ్యం, ట్రాఫిక్ సాంద్రత మరియు భద్రతా ప్రోటోకాల్స్ను నిజ సమయంలో నిర్వహించగలుగుతుంది. మా క్లౌడ్-నేటివ్ ఆర్కిటెక్చర్ అపూర్వమైన పారదర్శకతను, పాలనను అందిస్తుంది. ఇంటెలిజెంట్ రూటింగ్, ఫ్లీట్ ఆప్టిమైజేషన్ కొలవదగిన కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను అందిస్తాయి.
ముఖ్యంగా, మా AI-ఆధారిత కంప్లయెన్స్ లేయర్ చాలా కీలకం. ఇది వెండర్ నిర్వహణ, బిల్లింగ్ ఖచ్చితత్వం, డ్రైవర్ ప్రవర్తన పర్యవేక్షణను ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ప్రతి ట్రిప్ సంస్థాగత భద్రత, సెక్యూరిటీ, పాలసీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఇది చూస్తుంది. ప్రస్తుతం, మేము మా 24x7 ఆపరేషన్స్ కమాండ్ సెంటర్ను కూడా పెద్ద ఎత్తున పెంచుతున్నాం. ఇది రియల్ టైమ్ పర్యవేక్షణ, చురుకైన సంఘటన స్పందన, నిరంతర మద్దతుకు కేంద్రంగా ఉంటుంది.
2. 8,348 టన్నుల CO₂ తగ్గింపు: సుస్థిరత వ్యూహాలు
ప్రశ్న: 8,348 టన్నుల CO₂ తగ్గింపు సాధించడం చాలా గొప్ప విషయం. కంపెనీలు తమ కార్పొరేట్ సుస్థిరత, ESG (ఎన్విరాన్మెంటల్, సోషల్, గవర్నెన్స్) లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి Routematic ఉపయోగించే అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యూహాలను వివరిస్తారా?
శ్రీరామ్ కన్నన్: మా CO₂ తగ్గింపునకు మూడు వ్యూహాత్మక అంశాలు కారణం.
హై-డెన్సిటీ షేర్డ్ మొబిలిటీ: మేము తక్కువ వాహనాలలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ప్రయాణించేలా చూస్తాం.
AI-ఆధారిత రూటింగ్: మా AI-ఆధారిత రూటింగ్, ఫ్లీట్ కేటాయింపు వల్ల ఖాళీగా తిరగడం (Idle Run), దారి మళ్లింపులు (Detours), ఖాళీ కిలోమీటర్లు తగ్గిపోతాయి.
EV స్వీకరణ: కార్పొరేట్ల నుండి పెరుగుతున్న డిమాండ్కు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము EV (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) స్వీకరణను వేగవంతం చేస్తున్నాం. సర్వీస్ స్థాయిలను తగ్గించకుండానే, కంపెనీలు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లీట్లకు మారడానికి మేము డేటా-ఆధారిత ప్రణాళికను ఉపయోగిస్తాం.
మా ఇంటిగ్రేటెడ్ AI టెక్ స్టాక్, ట్రాఫిక్ను అంచనా వేయడం, ETAలను మెరుగుపరచడం, దగ్గరలో అందుబాటులో ఉన్న వాహనాన్ని కేటాయించడం వంటి వాటిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. EVల కోసం, ఇది ఛార్జింగ్ స్థితి, బ్యాటరీ స్థాయిలు, మరియు స్టేషన్ లభ్యతను పర్యవేక్షిస్తుంది, తద్వారా ఫ్లీట్ సమర్థవంతంగా, నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది.
కార్పొరేట్ల కోసం, ఇది నేరుగా తక్కువ స్కోప్ 3 ఉద్గారాలు, ESG మెట్రిక్లపై కొలవదగిన పురోగతి, మరింత బాధ్యతాయుతమైన మొబిలిటీ ఫుట్ప్రింట్గా మారుతుంది. 2025లో ఈ చర్యల ద్వారా మా క్లయింట్లు 8,348 టన్నుల CO₂ను నివారించగలిగారు. ఇది కార్పొరేట్ల ESG ఆశయాలను కొలవదగిన ఫలితాలుగా మార్చింది.
3. తెలంగాణ EV లక్ష్యం: హైదరాబాద్లో సవాళ్లు, అవకాశాలు
ప్రశ్న: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2030 నాటికి 100% ఈవీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. హైదరాబాద్లోని కార్పొరేట్ ఫ్లీట్ సొల్యూషన్స్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పెద్ద ఎత్తున అనుసంధానించడంలో Routematic ఎలాంటి సవాళ్లు, అవకాశాలను అంచనా వేస్తుంది?
శ్రీరామ్ కన్నన్: ప్రభుత్వం యొక్క 100% EV విజన్ Routematic వంటి సంస్థలకు గొప్ప అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుంది. 300కు పైగా కార్పొరేట్లకు సేవలు అందిస్తున్న భారతదేశంలోని ప్రముఖ AI-ఎనేబుల్డ్ కార్పొరేట్ కమ్యూట్ ప్లాట్ఫామ్గా, IT/ITeS, GCCలు, BFSI వంటి రంగాలలోని సంస్థలు తమ స్కోప్ 3 తగ్గింపు వ్యూహంలో భాగంగా పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ ఉద్యోగుల రవాణా ఫ్లీట్లకు మారడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్ అధిక-వాల్యూమ్, ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ మొబిలిటీలో మా బలాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
పెద్ద ఎత్తున, EV ఫ్లీట్లు ఉద్గారాలు, నిర్వహణ ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించగలవు. ఛార్జింగ్ సైకిల్స్, రూట్ సాధ్యత, బ్యాటరీ పనితీరును అంచనా వేసే మా AI-శక్తితో కూడిన EV-సంసిద్ధత నమూనాలు, కంపెనీలు అత్యంత సమర్థవంతంగా, ఆచరణాత్మకంగా మారేలా చూస్తాయి.
అయితే, ప్రధాన సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి:
- EVలు అధిక ముందస్తు ఖర్చులు మరియు పరిమిత సరసమైన మోడల్స్తో వస్తాయి.
- సెకండరీ మార్కెట్ ఇంకా పరిపక్వం చెందలేదు, రుణ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
- చాలా నగరాల్లో తగిన ఛార్జింగ్, సర్వీస్ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు.
- డ్రైవర్-భాగస్వాములకు, ఇది EV యాజమాన్యాన్ని ఆర్థికంగా ప్రమాదకరంగా మారుస్తుంది. అందుకే చాలా ప్లాట్ఫారమ్లు EV స్వీకరణను తప్పనిసరి చేయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి.
సరిగ్గా ఇక్కడే Routematic అడుగుపెడుతుంది. మా వ్యవస్థీకృత EV-లీజింగ్ నమూనా ద్వారా, మేము EVలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని డ్రైవర్లకు అప్పగించగలం. దీనివల్ల ముందస్తు ఖర్చుల అడ్డంకి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. సంస్థలు ఎలాంటి సేవ అంతరాయం లేకుండా EVలకు మారడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. మా పరిమాణం, డేటా-ఆధారిత విస్తరణ, AI-ఆప్టిమైజ్డ్ ఆపరేటింగ్ మోడల్తో, పెద్ద ఎత్తున EV అనుసంధానాన్ని వేగవంతం చేయడానికి Routematic ప్రత్యేకంగా సిద్ధంగా ఉంది.
4. హైదరాబాద్ 'మిడ్నైట్ మెట్రోపాలిస్' & AI మొబిలిటీ
ప్రశ్న: హైదరాబాద్ ఎదుగుదల, 2047 నాటికి 'మిడ్నైట్ మెట్రోపాలిస్' విజన్ నేపథ్యంలో, నగరం యొక్క విస్తృత పట్టణ, ఆర్థిక పరివర్తనకు AI-ఎనేబుల్డ్, సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన ఉద్యోగుల మొబిలిటీ ఏ పాత్ర పోషిస్తుంది?
శ్రీరామ్ కన్నన్: హైదరాబాద్ 24x7 వ్యాపార వ్యవస్థ దిశగా సాగడం, IT, GCC శ్రామిక బలగాలు విస్తరించడం, లేట్-నైట్ షిఫ్టులు పెరగడం, లాస్ట్-మైల్ మొబిలిటీ అవసరాలు పెరగడం వంటివి సురక్షితమైన, విశ్వసనీయమైన, సాంకేతికతతో కూడిన కార్పొరేట్ రవాణా పరిష్కారాల డిమాండ్ను నాటకీయంగా పెంచుతాయి.
పెరుగుతున్న వ్యాపార వృద్ధి కారణంగా, వేలాది మంది ఉద్యోగులకు వారి భద్రత, శ్రేయస్సు, ఉత్పాదకతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నమ్మదగిన, నిరంతర రవాణా అవసరం. ఈ సందర్భంలో, AI-ఎనేబుల్డ్ కమ్యూట్ సిస్టమ్స్ చాలా అవసరం. అవి సంస్థలు బహుళ-షిఫ్ట్ కార్యకలాపాలను సజావుగా నిర్వహించడానికి, మహిళా ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, సాంప్రదాయ పని వేళల తర్వాత కూడా అధిక పనితీరును కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తాయి.
AI-ఆధారిత పర్యవేక్షణ, రియల్-టైమ్ ట్రాకింగ్, ఆటోమేటెడ్ భద్రతా హెచ్చరికలు, ఇంటెలిజెంట్ రూటింగ్ అంచనా వేయదగిన, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళా నిపుణుల కోసం, అర్థరాత్రి లేదా తెల్లవారుజామున ప్రయాణించే వారికి ఇది చాలా ముఖ్యం.
నగరం కోసం, AI-ఎనేబుల్డ్ షేర్డ్ మొబిలిటీ నెట్వర్క్ రద్దీని తగ్గించడం, EV స్వీకరణకు మద్దతు ఇవ్వడం, ఉద్గారాలను తగ్గించడం, సురక్షితమైన, మరింత స్థిరమైన రవాణా వెన్నెముకను సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది. హైదరాబాద్ ఆర్థిక ఆశయాలకు, నికర సున్నా ఉద్గారాల లక్ష్యాలకు ఇది కేంద్రంగా ఉంటుంది.