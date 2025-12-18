Edit Profile
    వైరల్ వీడియో : పద్మశ్రీ మెుగిలయ్యా.. ఈ లోకంలో ఇలాగే ఉంటుందయ్యా..

    పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత 12 మెట్ల కిన్నెర కళాకారుడు మొగిలయ్యకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో మెుగిలయ్య తన పెయింటింగ్‌పై ఉన్న పోస్టర్లను తొలగిస్తున్నారు.

    Published on: Dec 18, 2025 7:05 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రతీ సంస్థకు కావాల్సింది ప్రమోషన్. ఇక మెట్రో, ఫ్లైఓవర్లపై అయితే యాడ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. వీటిపై యాడ్స్ ఇస్తే ఎక్కువ మంది జనాలకు రీచ్ అవుతామని సంస్థలు భావిస్తుంటాయి. అందుకే హోర్డింగ్స్, పోస్టర్లను ప్రకటనల కోసం ఉపయోగిస్తాయి. పోస్టర్లు, ఫ్లెక్సీల విషయంలో దాదాపు పర్మిషన్ తీసుకునేవారు తక్కువే. ఏదో ఒక అర్ధరాత్రి వచ్చి.. పోస్టర్లను వేసి వెళ్లిపోతారు.

    పిల్లర్‌ను శుభ్రం చేస్తున్న పద్మశ్రీ మెుగిలయ్య
    పిల్లర్‌ను శుభ్రం చేస్తున్న పద్మశ్రీ మెుగిలయ్య

    ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. జీహెచ్ఎంసీ నగర సుందరీకరణలో భాగంగా మెట్రో పిల్లర్లు, ఫ్లై ఓవర్ గోడలపై అందంగా పెయింటింగ్స్ వేయించారు. చాలామందికి పెయింటింగ్స్ మనం చూడవచ్చు. నిజానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇవి వేసిన కొన్ని రోజులకే వాటిపై పోస్టర్లు అంటిస్తున్నాయి పలు సంస్థలు.

    12 మెట్ల మొగిలయ్యకు సంబంధించిన పెయింటింగ్‌ను కూడా ఎల్బీ నగర్, బేగంపేట, సికింద్రాబాద్ ఫ్లైఓవర్లపై వేశారు. అయితే తన పెయింటింగ్‌పై ఎవరో పోస్టర్లు అంటించారు. ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో పిల్లర్ మీద ఉన్న తన పెయింటింగ్‌ కనపడకుండా పోస్టర్లను చూసి పద్మశ్రీ మొగిలయ్య ఆవేదన చెందారు. ఇక చేసేదేమీ లేక ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేశారు.

    తన పెయింటింగ్‌పై అతికించిన పోస్టర్‌లను చూసి తీవ్రంగా బాధపడ్డానని మొగిలయ్య అన్నారు. తుర్కయంజల్ నుండి ఎల్బీ నగర్ కు బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, పిల్లర్‌కు ఉన్న తన చిత్రపటాన్ని చూశానని, అది వికారంగా కనిపించిందన్నారు. తన పెయింటింగ్ కనిపించకుండా పోస్టర్లు వేశారని, దానిపై గుట్కా, పాన్ మరకలు ఉన్నాయన్నారు. ఇక పోస్టర్లను తొలగించాను అని చెప్పుకొచ్చారు.

    జానపద సంగీత కళాకారుడు మెుగిలయ్య పోస్టర్లను తొలగించడం, స్తంభంపై ఉన్న పాన్ మరకలను శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించడంతో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఫ్లైఓవర్ వద్ద చేరుకున్నారు. మొగిలయ్య నీళ్లు కొట్టి పిల్లర్‌ను శుభ్రం చేస్తున్న వీడియో వైరల్ అయింది.

    పెయింటింగ్ అందాన్ని దెబ్బతీయవద్దని ప్రతి ఒక్కరినీ అభ్యర్థించానని మెుగిలయ్య చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి చేపట్టిన కళాకృతులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. పద్మశ్రీ మెుగిలయ్యా.. ఈ లోకంలో ఇలాగే ఉంటుందయ్యా.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

