Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కేసీఆర్, హరీశ్ రావుకు ఊరట.. కాళేశ్వరంపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ మీద హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

    Kaleshwaram Project : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేసింది. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌‌ నివేదికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

    Published on: Apr 22, 2026 11:08 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ హైకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌‌పై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదిక ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్ట వద్దని తెలిపింది. అంతేకాదు జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించ లేదని వ్యాఖ్యానించింది. పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదికపై కేసీఆర్, హరీశ్‌ రావు హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.

    తెలంగాణ హైకోర్టు
    కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా నిరోధిస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులకు తెలంగాణ హైకోర్టు ఉపశమనం కల్పించింది.

    ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం. మొహియుద్దీన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం, కమిషన్ తన విచారణను నిర్వహించేటప్పుడు నిర్ధారిత విధానాలు, నిబంధనలను పాటించలేదని పేర్కొంది. తదనుగుణంగా దాని ఫలితాల ఆధారంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని కోర్టు ఆదేశించింది.

    అదే సమయంలో 2024 మార్చి 14న జారీ చేసిన జీవో నెం. 6 ద్వారా కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. కమిషన్ ఏర్పాటు, పనితీరును సవాలు చేస్తూ చంద్రశేఖర్ రావు, హరీష్ రావు, ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సభర్వాల్, మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్.కె. జోషి దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ఈ తీర్పు వెలువడింది.

    కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం కింద మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణలో జరిగినట్లు ఆరోపించిన అవకతవకలను పరిశీలించే బాధ్యతను ఈ కమిటీకి అప్పగించారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ విధానపరమైన రక్షణలను ఉల్లంఘించిందని, ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు తమ సమర్పణలను తగినంతగా పరిగణించడంలో విఫలమైందని పిటిషనర్లు వాదించారు. విచారణ ప్రక్రియ తమ ప్రతిష్టకు నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉందని వారు పేర్కొన్నారు.

    అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ కమిషన్‌ను సమర్థించింది. దానిని ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏర్పాటు చేశారని, నోటీసుల జారీ, విచారణలతో సహా నియమ నిబంధనల ప్రకారం ప్రక్రియ పూర్తి చేశారని పేర్కొంది. విస్తృత విచారణల అనంతరం హైకోర్టు తన తుది తీర్పును వెలువరించింది. దీంతో కమిషన్ నివేదిక నిలిచిపోయింది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes