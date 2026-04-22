కేసీఆర్, హరీశ్ రావుకు ఊరట.. కాళేశ్వరంపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ మీద హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Kaleshwaram Project : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేసింది. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
తెలంగాణ హైకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్పై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్ట వద్దని తెలిపింది. అంతేకాదు జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించ లేదని వ్యాఖ్యానించింది. పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై కేసీఆర్, హరీశ్ రావు హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా నిరోధిస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులకు తెలంగాణ హైకోర్టు ఉపశమనం కల్పించింది.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం. మొహియుద్దీన్లతో కూడిన ధర్మాసనం, కమిషన్ తన విచారణను నిర్వహించేటప్పుడు నిర్ధారిత విధానాలు, నిబంధనలను పాటించలేదని పేర్కొంది. తదనుగుణంగా దాని ఫలితాల ఆధారంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని కోర్టు ఆదేశించింది.
అదే సమయంలో 2024 మార్చి 14న జారీ చేసిన జీవో నెం. 6 ద్వారా కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. కమిషన్ ఏర్పాటు, పనితీరును సవాలు చేస్తూ చంద్రశేఖర్ రావు, హరీష్ రావు, ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సభర్వాల్, మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్.కె. జోషి దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ఈ తీర్పు వెలువడింది.
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం కింద మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణలో జరిగినట్లు ఆరోపించిన అవకతవకలను పరిశీలించే బాధ్యతను ఈ కమిటీకి అప్పగించారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ విధానపరమైన రక్షణలను ఉల్లంఘించిందని, ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు తమ సమర్పణలను తగినంతగా పరిగణించడంలో విఫలమైందని పిటిషనర్లు వాదించారు. విచారణ ప్రక్రియ తమ ప్రతిష్టకు నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉందని వారు పేర్కొన్నారు.
అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ కమిషన్ను సమర్థించింది. దానిని ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏర్పాటు చేశారని, నోటీసుల జారీ, విచారణలతో సహా నియమ నిబంధనల ప్రకారం ప్రక్రియ పూర్తి చేశారని పేర్కొంది. విస్తృత విచారణల అనంతరం హైకోర్టు తన తుది తీర్పును వెలువరించింది. దీంతో కమిషన్ నివేదిక నిలిచిపోయింది.
