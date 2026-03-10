ఏవేవో పేర్లు చెప్పి ఫీజులు బాదితే కుదరదు.. ప్రైవేట్ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు!
College Fee : కాలేజీల్లో ఫీజులపై తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఫీ రెగ్యులేటరీ కమిటీ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏవేవో పేర్లు పెట్టి అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణలో ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, ఎంబీఏ సహా పలు ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ట్యూషన్ ఫీజు తప్ప ఇతర పేర్లతో అదనపు ఫీజులు వసూలు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఫీ రెగ్యులేటరీ కమిటీ ఇటీవలే ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, మేనేజ్మెంట్ కాలేజీల ఫీజును ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
గతంలో కాలేజీలు స్పెషల్ ఫీజు పేరుతో రూ.8,500 వరకు వసూలు చేసేవి. కొన్ని కాలేజీలు అనధికారికంగా రూ.12,000 నుంచి రూ.16,000 వరకు కూడా తీసుకుంటుండేవి. ఇప్పుడు ఆ అదనపు ఫీజులపై ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రైవేట్ కాలేజీలు ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే వసూలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రూ.8,500 స్పెషల్ ఫీజు రద్దు చేసింది. అడ్మిషన్, ల్యాబ్, లైబ్రరీ పేర్లతో అదనపు ఫీజులకు నో చెప్పింది. ఏవేవో పేర్లు చెప్పి ఫీజులను వసూలు చేయకూడని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులపై ఆర్థిక భారం తగ్గనుంది.
రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, లా, బీఈడీ కాలేజీల ఫీజులను ఇటీవలే ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. మూడేళ్ల బ్లాక్ పీరియడ్ను నిర్ణయించింది. ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి మూడు సంవత్సరాలపాటు ఫీజులు కొనసాగుతాయి. ఈసారి చాలా కాలేజీలకు షాక్ ఇచ్చింది సర్కార్. కొన్ని కాలేజీల ఫీజును తగ్గించింది. కొన్ని కాలేజీలకు ఫీజును పెంచింది.
ఇక ఈసారి ట్యూషన్ ఫీజు తప్ప.. మరే ఇతర పేర్లతో ఫీజును వసూలు చేయకూడదని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఒక్క రూపాయి కూడా అధికంగా విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేయెుద్దని తెలిపింది. కొత్త ఫీజులను ఖరారు చేసే సమయంలో విద్యాశాఖ, తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఫీ రెగ్యులేటరీ కమిటీ చర్చలు చేసింది. ట్యూషన్ ఫీజు తప్ప.. ఇతర పేర్లు చెప్పి వసూలు చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పి.. ఈ మేరకు జీవో విడుదలైంది. అందుకే జీవోలో ఈ విషయాలపై క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
విద్యార్థులు కాలేజీల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు.. రిజిస్ట్రేషన్ పేరుతో రూ.2000 తీసుకునేవి. ఇందులో రూ.500 యూనివర్సిటీకి వెళ్లేవి. రీడింగ్ రూమ్, కాలేజీ మ్యాగజేన్, కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్.. ఇలా పలు పేర్లతో రూ.1000 చెల్లించేవారు. కాలేజీలకు యూనివర్సిటీలు కామన్ సర్వీస్ అందించడానికి రూ.1500 చెల్లించాలి. పాఠ్య ప్రణాళిక మార్పు, వెబ్సైట్ నిర్వహణ, అధ్యాపకులు శిక్షణ తదితర సర్వీసులకు వసూలు చేసేవారు. లైబ్రరీ, ప్రయోగశాల డిపాజిట్ కింద రూ.1000 చెల్లించాలి. కాలేజీల్లోని కోర్సులకు నేషనల్ బోర్డు ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ గుర్తింపు ఉంటే.. అడ్మిషన్ సమయంలో ట్యూషన్ ఫీ అదనంగా ఏడాదికి మరో రూ.3 వేలు చెల్లించాలి. అయితే తాజాగా వీటిపై జీవోలో క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.