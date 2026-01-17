మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ఏ స్థానం ఎవరికంటే..?
మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా కీలకమైన కార్పొరేషన్ మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. 121 మున్సిపాలిటీల్లో 5 ఎస్టీ, 17 ఎస్సీ, 38 బీసీలకు కేటాయించారు.
కీలకమైన హైదరాబాద్ మేయర్ పీఠాన్ని మహిళా జనరల్ కు కేటాయించగా…గ్రేటర్ వరంగల్ జనరల్ గా నిర్ణయించారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్- బీసీ జనరల్, కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్- ఎస్టీ జనరల్, రామగుండం కార్పొరేషన్- ఎస్సీ జనరల్కు కేటాయించారు.