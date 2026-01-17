Edit Profile
    మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ఏ స్థానం ఎవరికంటే..?

    మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా కీలకమైన కార్పొరేషన్‌ మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి.  121 మున్సిపాలిటీల్లో 5 ఎస్టీ, 17 ఎస్సీ, 38 బీసీలకు కేటాయించారు.

    Published on: Jan 17, 2026 1:57 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి మరో కీలక ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. కార్పొరేషన్‌ మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. మొత్తం 121 మున్సిపాలిటీల్లో 5 ఎస్టీ, 17 ఎస్సీలకు కేటాయించగా…. 38 పీఠాలను బీసీలకు కేటాయించారు.

    మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఫైనల్
    మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఫైనల్

    కీలకమైన హైదరాబాద్ మేయర్ పీఠాన్ని మహిళా జనరల్ కు కేటాయించగా…గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ జనరల్‌ గా నిర్ణయించారు. కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌- బీసీ జనరల్‌, కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌- ఎస్టీ జనరల్‌, రామగుండం కార్పొరేషన్‌- ఎస్సీ జనరల్‌కు కేటాయించారు.

    • నల్గొండ కార్పొరేషన్‌-మహిళా జనరల్‌
    • నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌- మహిళా జనరల్‌
    • మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌- బీసీ మహిళ
    • మంచిర్యాల కార్పొరేషన్‌- బీసీ జనరల్‌
    • ఖమ్మం కార్పొరేషన్‌-మహిళా జనరల్‌

    ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం…. జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్‌తో పాటు ఖమ్మం, నల్గొండ, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లను జనరల్ మహిళకు, గ్రేటర్ వరంగల్ జనరల్ అభ్యర్థికి రిజర్వ్ చేశారు.

