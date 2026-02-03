Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జగిత్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి నలుగురు మృతి

    జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి నలుగురు వ్యవసాయ కూలీలు మృతి చెందారు.

    Published on: Feb 03, 2026 7:57 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జగిత్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వ్యవసాయ కూలీలు పసుపుకోతకు వెళ్లి తిరిగివస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. మల్లాపూర్ మండలం ముగిలిపేట వద్దకు రాగానే ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి గుంతలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు కూలీలు మృతి చెందారు. పలువురికి గాయాలు అయ్యాయి. గాయపడినవారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

    జగిత్యాల రోడ్డు ప్రమాదం
    జగిత్యాల రోడ్డు ప్రమాదం

    వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలు

    సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటన రెండు కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొన్నది. జహీరాబాద్-బీదర్ ప్రధాన రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఐదుగురికి తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్‌‌కల్ మండలం మామిడికి గ్రామం దగ్గర ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వచ్చిన ట్రక్కు ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆటోను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఇద్దరు మరణించారు. సమాచారం అందిన వెంటనే.. న్యాల్‌కల్ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఈ ప్రమాదంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.

    ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండల పరిధిలోని రెబ్బవరం గ్రామ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ వృద్ధుడిని అతివేగంగా వచ్చిన ఒక వాహనం ఢీ కొట్టింది. మృతుడిని అదే గ్రామానికి చెందిన గుత్తా సత్యంగా గుర్తించారు. సత్యం తన గేదెలను ఎప్పటిలాగే మేతకు తీసుకెళ్తున్నాడు. రెబ్బవరం ప్రధాన రహదారి దాటుతుండగా.. ఎదురుగా వస్తున్న ఒక వ్యాన్ వేగంతో వచ్చి ఆయనను ఢీకొట్టింది.

    వాహనం బలంగా తగలడంతో సత్యం గాల్లోకి ఎగిరి రోడ్డుపై పడిపోయాడు. ఈ ప్రమాదంలో సత్యం శరీరానికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. తలకు బలమైన దెబ్బ తగిలింది. దీంతో ఘటన స్థలంలోనే సత్యం ప్రాణాలు వదిలాడు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వ్యాన్ డ్రైవర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/జగిత్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి నలుగురు మృతి
    News/Telangana/జగిత్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి నలుగురు మృతి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes