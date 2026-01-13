Edit Profile
    గ్రామ పంచాయతీలకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. రూ. 277 కోట్లు విడుదల

    సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు కానుక అందించింది. రూ. 277 కోట్లను విడుదల చేసింది.

    Published on: Jan 13, 2026 9:11 PM IST
    By Anand Sai
    సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు రూ.277 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో జరిపిన సమావేశం అనంతరం ఈ నిధుల విడుదల జరిగింది. కొత్తగా ఎన్నికైన గ్రామ పంచాయతీల ఖర్చులను తీర్చడానికి నిధులను విడుదల చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. దానికి అనుగుణంగా నిధులు విడుదలయ్యాయి.

    తెలంగాణ ప్రభుత్వం
    తెలంగాణ ప్రభుత్వం

    ఈ శుభవార్తను గ్రామాలకు తెలియజేస్తూ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులకు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

    గతేడాది డిసెంబర్‌లో గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. నూతన సర్పంచ్‌‌లు, వార్డు సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేశారు. ఇప్పటికే చాలా గ్రామాల్లో నూతన సర్పంచులు ఉత్సహంగా పనులు మెుదలుపెట్టారు. అలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వం నుంచి కొత్తగా రూ.277 కోట్ల నిధులు విడుదల అయ్యాయి.

    కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్‌లు, వార్డు సభ్యులు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ నిధులు విడుదల కావడం గ్రామ పాలనకు మంచి ఆరంభాన్ని ఇస్తుందని ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది. రోడ్లు, డ్రైనేజీ, తాగునీటి సరఫరా, పారిశుధ్య పనులు, వీధి దీపాలు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వంటి కీలక పనులు చేసేందుకు పంచాయతీలకు అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులపై నిధులు ఖర్చుకానున్నాయి.

    గ్రామాల అభివృద్ధి ప్రభుత్వానికి మెుదటి ప్రాధాన్యత అని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి గ్రామాల నుంచే ప్రారంభమనుతుందని పేర్కొన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం ద్వారానే.. సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు.

